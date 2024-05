Luis Alberto verso l'Al Duhail: accordo raggiunto, si tratta con la Lazio di Lotito

Il centrocampista spagnolo ha già trovato l'intesa con il club qatariota, che ora tratta con il presidente Lotito: serve l'ok definitivo della Lazio.

Una storia lunga otto anni. L’epilogo di un’avventura vissuta tra alti e bassi. Tre trofei in bacheca, la Champions League da protagonista in questa stagione e 52 goal e 79 assist in oltre 300 presenze.

Domenica sera è stato scritto quello che è molto probabilmente l’ultimo capitolo dell’avventura di Luis Alberto alla Lazio.

Dopo le dichiarazioni a caldo al termine della sfida contro la Salernitana, l’ex Liverpool ha confermato la volontà di concludere la sua esperienza all’ombra del Colosseo.

Il futuro del classe 1992 è lontano da Roma, dall’Italia e dall’Europa: nel destino c’è il Qatar e l’Al-Duhail, club che si è mosso da tempo per ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista spagnolo ha salutato il club biancoceleste in occasione dell’ultima gara stagionale della squadra di Tudor, all’Olimpico contro il Sassuolo.



Un segnale evidente dell’addio all’orizzonte, anche se al momento manca l’accordo tra il club qatariota e il presidente della Lazio Claudio Lotito.

L’Al Duhail ha già trovato l’accordo con Luis Alberto, mentre proseguono i contatti con il club capitolino per trovare l’intesa definitiva.