Luis Alberto a cuore aperto: "Dopo 3 mesi di Lazio volevo smettere, per fortuna Lotito non è più il mio presidente"

Attualmente si sta godendo il soggiorno dorato all'Al-Duhail in Qatar, dove si è trasferito dopo otto stagioni trascorse in Serie A: un lungo periodo che Luis Alberto non potrà mai dimenticare.
Tante le emozioni vissute con la maglia della Lazio, club che gli ha permesso di esplodere definitivamente ad alti livelli e con cui ha costruito il personale palmares di una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.
Intervistato ai microfoni di 'Fanpage', lo spagnolo ha ovviamente parlato della sua vita in biancoceleste: dallo Scudetto sfumato durante la pandemia al rapporto tutt'altro che idilliaco col presidente Lotito.