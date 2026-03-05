Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Luigi Fresco Virtus VeronaYouTube
Vittorio Rotondaro

Luigi Fresco non è più l'allenatore della Virtus Verona: era in carica dal lontano 1982

Colpo di scena in casa Virtus Verona, dove Luigi Fresco non è più l'allenatore: il 'Ferguson italiano' guidava ininterrottamente la squadra da 44 anni.

Pubblicità

Giornata epocale in casa Virtus Verona, dove Luigi Fresco non è più l'allenatore della prima squadra.

L'eccezionalità della notizia sta in un 'dettaglio' non da poco conto: Fresco era infatti alla guida dal lontano 1982, quando la Virtus Verona sgomitava tra i dilettanti nelle ultime categorie del calcio italiano.

Non si tratta però di un addio, in quanto Fresco continuerà a seguire da vicino i suoi ragazzi in veste diversa.

  • IL COMUNICATO DELLA VIRTUS VERONA

    "Il presidente e allenatore della Virtus Verona, Gigi Fresco, insieme allo staff dirigenziale e ai soci, ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra al vice allenatore Tommaso Chiecchi.

    La decisione è stata presa come ulteriore segnale nei confronti della squadra e dell’ambiente, in un momento delicato della stagione. Una scelta maturata nell’interesse comune e per il perseguimento degli obiettivi sportivi.

    'Gigi', che continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager, ha ritenuto opportuno fare un passo indietro dalla conduzione tecnica quotidiana per stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo, individuando in Chiecchi la persona giusta per guidare il lavoro grazie alle capacità, alla determinazione e all’impegno dimostrati in questi anni, con l’obiettivo di affrontare al meglio le ultime decisive gare del torneo.

    Il Club ringrazia Tommaso per aver accettato l’incarico e gli augura il massimo successo in questa nuova responsabilità".

    • Pubblicità

  • DECISIONE PRESA... DA FRESCO IN PERSONA

    Non si tratta di un esonero, bensì di una scelta fatta in totale autonomia da Fresco che della Virtus Verona è anche il presidente.

    Il classe 1961 ha affidato la panchina all'ormai ex vice Chiecchi, nel tentativo di risollevare le sorti della squadra che, nel girone A di Serie C, occupa la terz'ultima posizione in zona playout.

    A otto giornate dal termine della stagione regolare sono ben tredici i punti di svantaggio dalla salvezza diretta: lo scenario dello spareggio per evitare la retrocessione, insomma, è sempre più probabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 44 ANNI IN PANCHINA

    Il 'Ferguson italiano' (come è stato soprannominato) aveva assunto la carica di allenatore della Virtus Verona nel lontano 1982, a soli 21 anni: in precedenza aveva lavorato nelle giovanili della società veneta.

    Dalla Terza Categoria, con Fresco in panchina la Virtus Verona è riuscita a scalare i vari livelli del calcio italiano fino ad arrivare in Serie C, dove milita fino dal 2018, anno della storica promozione dai dilettanti.

  • LA SQUADRA DI MASTOUR

    Tra le proprie fila, la Virtus Verona conta anche Hachim Mastour, ex 'enfant prodige' del nostro calcio con un passato al Milan tra il 2013 e il 2018.

    In rosa è presente anche Mattia Pagliuca, attaccante figlio di Gianluca, portiere - tra le altre - della Nazionale e di Sampdoria e Inter negli anni '90 del secolo scorso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Trento crest
Trento
TRE
Virtus Verona crest
Virtus Verona
VTV
0