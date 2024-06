Luigi De Laurentiis rassicura i tifosi del Bari: "Che mio padre possa dire delle caz***e è evidente"

Il figlio del patron del Napoli dopo le parole sul Bari: "Mi sono dissociato e mi hanno fatto male, ma ha provato a difendere le multiproprietà".

La famiglia De Laurentiis riesce sempre a far parlare di sé e anche stavolta con dichiarazioni destinate a fare eco sui mezzi di comunicazione.

Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli e attuale presidente del Bari, ha provato a rassicurare i suoi tifosi dopo una stagione tutt'altro che positiva per i biancorossi.

Lo spettro della retrocessione in Serie C, dopo aver sfiorato la promozione in A appena un anno prima, ha accompagnato il Bari fino al ritorno della sfida dei playout contro la Ternana vinto 3-0 in Umbria.