Luciano Spalletti parla del peso di allenare: "Il momento più bello sarà quando smetterò"

Il ct dell'Italia si è raccontato tra passato, presente e futuro: "Dopo lo scudetto ho sofferto, mai vista una cosa così".

Di storie ed esperienze da raccontare Luciano Spalletti ne ha in abbondanza; d'altronde è uno degli allenatori con più vissuto in panchina che ci sono in circolazione.

Il commissario tecnico dell'Italia, dopo aver pubblicato un libro dal titolo "Il paradiso esiste... ma quanta fatica", in cui ripercorre tutta la sua storia, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

Spalletti è tornato sugli anni passati tra Roma e Napoli, la gestione del post scudetto da parte di Aurelio De Laurentiis e ciò che non ha funzionato all'europeo. L'allenatore italiano però ha anche toccato argomenti extra calcio, più personali, con alcune parole che fanno capire come vive il mestiere