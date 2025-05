Lucchese ufficialmente fallita, corsa contro il tempo per salvare la Serie C: dai debiti alla possibile fusione, gli scenari

Serie C

Il tribunale ha dichiarato il fallimento, il 4° in 17 anni. Debiti per 2 milioni: possibile fusione con il Ghiviborgo e ripartenza dalla D.

La Lucchese è ufficialmente fallita. Il Tribunale di Lucca ha emesso la sentenza dopo aver accolto diverse istanze di fallimento, presentate da creditori, fornitori, Comune e giocatori, che da mesi non percepivano gli stipendi.

È il quarto crac per il club rossonero in appena diciassette anni, dopo quelli del 2008, 2011 e 2019.

Nonostante la salvezza ottenuta sul campo con la vittoria nei playout contro il Sestri Levante, la società si trova ora in una situazione drammatica, che mette seriamente a rischio la partecipazione al prossimo campionato di Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

Per mantenere il titolo sportivo, sarà necessario trovare un acquirente, completare l’asta, saldare i debiti e costituire una nuova società entro la strettissima scadenza del 6 giugno.

In alternativa, l’unica via per evitare la scomparsa potrebbe essere una fusione con il Ghiviborgo e la ripartenza dalla Serie D.