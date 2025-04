I giocatori della Lucchese presentano istanza di fallimento: come può cambiare la classifica del Girone C di Serie C e la situazione del Milan Futuro

Il futuro della Lucchese è sempre più in bilico: i calciatori hanno firmato l'istanza di fallimento, cosa può succedere adesso.

Continuano i problemi in Serie C dove dopo le esclusioni di Taranto e Turrise, nel girone C anche la Lucchese rischia concretamente di non terminare il campionato dopo essere già stata penalizzata di sei punti a stagione in corso.

I calciatori infatti hanno presentato istanza di fallimento della società toscana dopo che non sono state mantenute le promosse sul pagamento degli stipendi.

Nei prossimi giorni il giudice esaminerà l'istanza e avrà 14 giorni di tempo per sentire la società prima poi di prendere una decisione definitiva sul futuro della Lucchese. C'è però la possibilità anche che gli stessi giocatori decidano di non scendere in campo che comporterebbe la retrocessione automatica.

Gli scenari e come cambierebbe la classifica, anche per il Milan Futuro.