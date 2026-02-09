Lotta Champions, 7 squadre per 4 posti. Ma potrebbero ancora essere 5: febbraio decisivo

La rincorsa dell'Atalanta ha riportato la Dea ufficialmente in lotta per un posto in Champions League. Imbattuta nelle ultime partite, la squadra di Palladino è riuscita a portarsi a -7 dal quarto posto occupato da Juventus e Roma, una distanza non considerevole che i nerazzurri proveranno a ridurre ulteriormente affrontando il Napoli nel prossimo turno di campionato.

Un Napoli che dopo Inter e Milan sembra essere tra le maggiori favorite per un posto in Champions League, anche considerando l'eliminazione dall'attuale torneo europeo e la possibilità di concentrarsi su un unico grande obiettivo. Gli azzurri si trovano comunque con un timido +3 su Roma e Juventus, attualmente appaiate a 46 punti. Dietro di loro il Como a 41, con una partita in meno, e dunque la già citata Atalanta a 39.

La lotta Champions comincia a entrare nel vivo, per un discorso che non sembra poter più contenere la Lazio di Sarri a -13 da quarto e quinto posto, quello che in teoria potrebbe valere la qualificazione al massimo torneo 2026/2027 a seconda del posizionamento nel Ranking UEFA, che sarà delineato in maniera importante in questo mese di febbraio.