FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ROMAAFP
Francesco Schirru

Lotta Champions, 7 squadre per 4 posti. Ma potrebbero ancora essere 5: febbraio decisivo

Inter, Milan, Napoli, Roma, Juventus, Como e Atalanta: la lotta Champions è appena cominciata, per quattro o cinque posti. Con ulteriori possibilità per avere una squadra in più il prossimo anno.

La rincorsa dell'Atalanta ha riportato la Dea ufficialmente in lotta per un posto in Champions League. Imbattuta nelle ultime partite, la squadra di Palladino è riuscita a portarsi a -7 dal quarto posto occupato da Juventus e Roma, una distanza non considerevole che i nerazzurri proveranno a ridurre ulteriormente affrontando il Napoli nel prossimo turno di campionato.

Un Napoli che dopo Inter e Milan sembra essere tra le maggiori favorite per un posto in Champions League, anche considerando l'eliminazione dall'attuale torneo europeo e la possibilità di concentrarsi su un unico grande obiettivo. Gli azzurri si trovano comunque con un timido +3 su Roma e Juventus, attualmente appaiate a 46 punti. Dietro di loro il Como a 41, con una partita in meno, e dunque la già citata Atalanta a 39.

La lotta Champions comincia a entrare nel vivo, per un discorso che non sembra poter più contenere la Lazio di Sarri a -13 da quarto e quinto posto, quello che in teoria potrebbe valere la qualificazione al massimo torneo 2026/2027 a seconda del posizionamento nel Ranking UEFA, che sarà delineato in maniera importante in questo mese di febbraio.

  • LA CHAMPIONS TRAMITE IL QUINTO POSTO

    Come due anni fa, il quinto posto potrebbe nuovamente valere una qualificazione in Champions League. L'essenziale, per l'Italia, sarà concludere la classifica del Ranking UEFA al primo o al secondo posto, l'unico odo per usufruire di uno slot in più.

    La questione è nota: vittorie, pareggi e qualificazioni al turno successivo delle squadre nei tre tornei continentali (Champions, Europa League e Conference) permettono ai campionati da cui provengono di ottenere punti con cui si costruisce la classifica del Ranking UEFA.

    I campionati che chiudono al primo o al secondo posto ottengono uno slot Champions in più, con la Premier che dopo le tre fasi campionato europee sembra essersi già assicurata uno dei primi due posizionamenti. Per l'Italia, la Spagna e la Germania sarà probabilmente una serrata lotta per il secondo.

  • FEBBRAIO E I PLAYOFF

    Perchè febbraio 2026 è fondamentale per avere una squadra in più? Nelle prossime settimane si giocano i playoff di Champions League in cui saranno impegnate Inter, Atalanta e Juventus, le quali dovranno procedere in blocco verso gli ottavi alla pari di Bologna e Fiorentina, di scena negli spareggi di Europa League e Conference: solo in questo modo l'Italia potrà lottare seriamente per il secondo posto nel Ranking e puntare così a una squadra in più nella prossima UEFA Champions League 2026/2027.

    Qualora due o più italiane vengano eliminate nei playoff sarà praticamente impossibile puntare allo slot in più, mentre una sola delusione potrebbe comunque tenere in vita la Serie A. Un discorso che vale ovviamente anche per Spagna, Germania e Portogallo.

  • LA SECONDA VIA PER LA QUINTA SQUADRA

    Ci sono ulteriori modi per avere cinque squadre italiane nella prossima Champions, ma questi non riguarderebbero direttamente la quinta classificata.

    La UEFA assicura un posto in Champions alla campionessa dell'Europa League, qualora questa non abbia raggiunto il pass tramite il campionato: significa che Roma o Bologna, arrivando oltre il quarto posto in Serie A, vincendo il torneo andrebbero in Champions alla pari delle prime quattro.

    Stesso discorso per Atalanta e Juventus, che vincendo la Champions andando oltre il quarto posto avrebbero comunque un posto assicurato. Vale ovviamente anche per l'Inter, che sembra però già a pochi passi dalla matematica qualificazione europea tramite il campionato.

    Le squadre italiane in Champions potrebbero anche essere sei o sette, ma per arrivare a tale numero dovrebbero verificarsi una serie di eventi (ranking UEFA, vittoria della Champions, vittoria dell'Europa League).

  • LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA

    1. Inghilterra, 20.958 (9 squadre su 9 ancora in gioco)
    2. Portogallo, 16.600 (4 su 5)
    3. Germania, 16.214 (6 su 7)
    4. Spagna, 15.531 (6 su 8)
    5. Italia, 15.500 (6 su 7)

    Da regolamento il punteggio ottenuto da ogni campionato si divide per il numero di squadre che hanno cominciato la stagione europea, indipendentemente dall'eliminazione di queste o meno (la Spagna ad esempio ha salutato Bilbao e Villarreal, ma il calcolo sarà comunque diviso otto).

