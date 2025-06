Los Angeles-Esperance dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale

Seconda partita nel Mondiale per Club per Los Angeles FC ed Esperance Tunisi: si fa sul serio, dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Mondiale entra nel vivo con la seconda partita dei gironi. Tra le squadre impegnate anche il Los Angeles FC, qualificata dell'ultimo secondo in virtù del playoff vinto contro l'America per sostituire il Leon, e l'Esperance di Tunisi, avversarie nel girone che comprende anche il Chelsea e Flamengo, entrambe a punteggio pieno dopo il primo turno. Sconfitte nei 90' dell'esordio, Los Angeles ed Esperance provano a tornare in gioco approfittando anche dello scontro diretto tra Chelsea e Flamengo: la squadra sconfitta dovrà salutare il Mondiale, mentre una vincitrice potrebbe ancora combattere per qualificarsi al turno successivo ad eliminazione diretta. Come vedere in tv Los Angeles FC-Esperance Tunisi? La trasmissione del match, come tutto il Mondiale, è in diretta in chiaro, ma anche gratis in streaming. L'articolo prosegue qui sotto