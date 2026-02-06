Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Lucca Nottingham ForestGetty Images
Francesco Schirru

Lorenzo Lucca subito in rete: il debutto in Premier League fa rima con il primo goal

Subentrato nella ripresa di Leeds-Nottingham Forest, Lucca ha trovato subito il goal: per la sua squadra, però, è arrivata una sconfitta per 3-1.

Pubblicità

Debutto con goal in Premier League per Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano, acquistato dal Nottingham Forest due settimana fa, ha timbrato subito il cartellino nel campionato britannico, dopo essere subentrato nel corso della difficile gara contro il Leeds.

Il match contro il Leeds non è stato certo positivo per il Forest, battuto 3-1 con il goal di Lucca arrivato solamente nel finale. Subentrato al 54', l'ex Napoli ha fatto il suo esordio in terra inglese trovando la rete al minuto 86 su assist di Hutchinson.

Per Lucca la specialità della casa: sul cross del compagno, l'attaccante ha avuto la meglio sull'avversario Rodon, colpendo di testa per la rete che ha chiuso la partita. Dando però ai tifosi un assaggio di ciò che il giocatore, a caccia di riscatto dopo il periodo di Napoli, può dare alla squadra biancorossa.

  • LA CESSIONE DI LUCCA AL NOTTINGHAM

    Attaccato dai tifosi per le prestazioni non proprio esaltanti, alla fine Lucca è stato ceduto nel mercato invernale. Prestito oneroso da 2 milioni di euro per l'attaccante italiano, per il quale è stato fissato anche il diritto di riscatto.

    Qualora il Nottingham Forest decida di continuare con Lucca anche dopo la primavera, allora dovrà pagare ulteriori 30 milioni per tenerlo in squadra.

    • Pubblicità
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
0