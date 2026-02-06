Lorenzo Lucca subito in rete: il debutto in Premier League fa rima con il primo goal

Debutto con goal in Premier League per Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano, acquistato dal Nottingham Forest due settimana fa, ha timbrato subito il cartellino nel campionato britannico, dopo essere subentrato nel corso della difficile gara contro il Leeds.

Il match contro il Leeds non è stato certo positivo per il Forest, battuto 3-1 con il goal di Lucca arrivato solamente nel finale. Subentrato al 54', l'ex Napoli ha fatto il suo esordio in terra inglese trovando la rete al minuto 86 su assist di Hutchinson.

Per Lucca la specialità della casa: sul cross del compagno, l'attaccante ha avuto la meglio sull'avversario Rodon, colpendo di testa per la rete che ha chiuso la partita. Dando però ai tifosi un assaggio di ciò che il giocatore, a caccia di riscatto dopo il periodo di Napoli, può dare alla squadra biancorossa.