Lorenzo Lucca fuori da due partite con il Nottingham: problema alla caviglia, le condizioni del centravanti

Lorenzo Lucca ha intrapreso una nuova avventura a gennaio dopo i mesi complicati a Napoli accettando il trasferimento al Nottingham Forest; esperienza inglese che però per il momento non ha preso il via come avrebbe sperato l'attaccante.

Poche presenze e minuti con la nuova squadra e adesso anche un problema fisico che lo sta condizionando e lo ha tenuto fuori nelle ultime partite.

Il centravanti italiano ha svolto dei controlli proprio nelle ultime ore per capire meglio la sua situazione fisica.