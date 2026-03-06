Goal.com
Lorenzo Lucca fuori da due partite con il Nottingham: problema alla caviglia, le condizioni del centravanti

Il centravanti del Napoli, in prestito al Nottingham Forest, sta convivendo con un problema alla caviglia: inizio complicato per Lucca in Inghilterra.

Lorenzo Lucca ha intrapreso una nuova avventura a gennaio dopo i mesi complicati a Napoli accettando il trasferimento al Nottingham Forest; esperienza inglese che però per il momento non ha preso il via come avrebbe sperato l'attaccante.

Poche presenze e minuti con la nuova squadra e adesso anche un problema fisico che lo sta condizionando e lo ha tenuto fuori nelle ultime partite.

 Il centravanti italiano ha svolto dei controlli proprio nelle ultime ore per capire meglio la sua situazione fisica. 

  • PROBLEMA ALLA CAVIGLIA PER LUCCA

    Lucca ha saltato le ultime gare con il Nottingham a causa di un problema fisico, nello specifico alla caviglia. 

    Negli ultimi giorni il Nottingham ha affrontato le partite con il Brighton e con il Manchester City  senza il nuovo acquisto che è rimasto fuori dalla lista dei convocati proprio per questo fastidio alla caviglia. 

  • CONTROLLI PER LUCCA

    Lucca è rientrato in Italia questa mattina, in particolare a Roma per effettuare un consulto e verificare la condizione della sua caviglia.

    Non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave per il centravanti che però vuole capire meglio l'entità di questo problema e quando potrà mettersi di nuovo a disposizione del Nottingham. 

  • INIZIO COMPLICATO PER LUCCA IN INGHILTERRA

    Questo stop fisico arriva nel momento forse peggiore, ovvero quando il giocatore sperava di conquistarsi piano piano maggior spazio in campo.  Lucca è arrivato in Inghilterra nella seconda metà di gennaio.

    L'esordio però è stato solamente a febbraio (dalla panchina) contro il Leeds, gara in cui è riuscito a fornire un assist. Poi altre due presenze in campionato, di cui una da titolare con il Wolverhampton. 

    In Europa League invece, ha giocato dal primo minuto nel ritorno dei playoff contro il Fenerbahce, venendo però sostituito all'intervallo.

    Ancora nessun goal per il centravanti di proprietà del Napoli in circa 200 minuti disputati fin qui. 

  • A QUANTO PUÓ RISCATTARLO IL NOTTINGHAM

    Il Napoli ha deciso di lasciar partire Lucca dopo pochi mesi dal suo arrivo; trasferimento però non a titolo definitivo ma in prestito con diritto di riscatto.

    Sarà il Nottingham a decidere se a fine stagione riscattare il giocatore; può farlo per 40 milioni di euro, cifra quindi piuttosto elevata. Le possibilità che Lucca rientri a Napoli dopo questa esperienza inglese sono molto alte. Intanto Lucca cercherà di riscattarsi in questi ultimi mesi e ritrovare fiducia, intanto superando il problema alla caviglia. 

