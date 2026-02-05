Goal.com
Lookman Betis Atletico MadridGOAL
Vittorio Rotondaro

Lookman subito a segno con l'Atletico Madrid: goal e assist all'esordio mentre la 'sua' Atalanta affronta la Juventus

Esordio fortunato per Lookman con la maglia dell'Atletico Madrid: a segno in Coppa del Re contro il Betis, in contemporanea con Atalanta-Juventus.

Ha lasciato l'Atalanta nelle ultime ore del calciomercato invernale per approdare in Spagna all'Atletico Madrid, che alla fine l'ha spuntata sul Fenerbahce: Ademola Lookman è già uno dei punti di forza dei 'Colchoneros'.

Pronti via e il nigeriano è già determinante per la nuova squadra: schierato nell'undici titolare dal 'Cholo' Simeone, è entrato all'interno del tabellino dei marcatori del match di Coppa del Re contro il Betis.

Una bella azione personale coronata dalla prima gioia in biancorosso: il tutto mentre la 'sua Atalanta sfidava la Juventus ai quarti di Coppa Italia.

  • SUBITO TITOLARE

    A tre giorni dall'annuncio ufficiale del suo arrivo, Lookman è stato impiegato in coppia con Griezmann nel classico 4-4-2 di Simeone.

    Un paio di allenamenti nelle gambe a Madrid, che però sono bastati per fare la voce grossa in campo con la qualità che ha contraddistinto i tre anni e mezzo trascorsi a Bergamo.

  • IL GOAL DELLO 0-3

    Atletico Madrid in vantaggio con Hancko, poi ci ha pensato Giuliano Simeone a firmare il raddoppio già alla mezz'ora del primo tempo.

    Prima dell'intervallo, però, c'è stato spazio anche per il sigillo di Lookman: assist di Barrios e doppio dribbling del nigeriano, chirurgico nel battezzare il primo palo alla destra del portiere avversario Adrian.

  • ANCHE UN ASSIST PRIMA DEL CAMBIO

    Lookman ha messo lo zampino anche nel quarto goal dell'Atletico che, di fatto, ha chiuso i conti e spedito i 'Colchoneros' in semifinale di Coppa del Re.

    Ripartenza guidata proprio dall'ex Atalanta che ha messo Griezmann davanti al portiere con un pallone dai giri giusti, perfetto per festeggiare al meglio la prima gara in terra spagnola.

    Al 79' è poi finita la partita di Lookman, sostituito da Simeone col giovane Obed Vargas.

  • ANCHE L'ATALANTA IN CAMPO

    Esordio brillante per Lookman, in contemporanea con un altro quarto di finale: quello di Coppa Italia con protagonista proprio la 'sua' Atalanta.

    Orobici avversari della Juventus, per la prima volta senza l'apporto dell'ex Leicester che ha già fatto innamorare di sé una parte di Madrid.

