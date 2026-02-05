Lookman subito a segno con l'Atletico Madrid: goal e assist all'esordio mentre la 'sua' Atalanta affronta la Juventus

Ha lasciato l'Atalanta nelle ultime ore del calciomercato invernale per approdare in Spagna all'Atletico Madrid, che alla fine l'ha spuntata sul Fenerbahce: Ademola Lookman è già uno dei punti di forza dei 'Colchoneros'.

Pronti via e il nigeriano è già determinante per la nuova squadra: schierato nell'undici titolare dal 'Cholo' Simeone, è entrato all'interno del tabellino dei marcatori del match di Coppa del Re contro il Betis.

Una bella azione personale coronata dalla prima gioia in biancorosso: il tutto mentre la 'sua Atalanta sfidava la Juventus ai quarti di Coppa Italia.