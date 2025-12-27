Nigeria agli ottavi di Coppa d'Africa: Lookman esulta, l'Atalanta no. Salterà altre partite di Serie A

Dopo l'Egitto di Salah anche la Nigeria di Osimhen. I biancoverdi si qualificano agli ottavi di Coppa d'Africa dopo aver battuto la Tunisia nell'ultima gara di sabato 27 dicembre: un 3-2 che permette di strappare il pass per il prossimo turno come capolista, considerando come in caso di pari punti al termine del girone viene considerato lo scontro diretto come criterio principale.

Se Tunisia, Uganda e Tanzania lotteranno per il secondo posto ed eventualmente per uno dei migliori terzi nell'ultima sfida del raggruppamento, la Nigeria è già certa del prossimo turno (Tanzania e Uganda hanno pareggiato 1-1 nel proprio secondo match del raggruppamento).

Il 5 gennaio 2026, infatti, la Nigeria scenderà in campo a Fez contro la migliore terza del girone A, B o F. Una data che per i tifosi dell'Atalanta significa dover fare ancora a meno di uno dei suoi protagonisti principali, ovvero Ademola Lookman. Un Lookman che ha dominato la gara contro la Tunisia, rappresentando il migliore in campo con un goal e due assist nel match che porta la sua squadra agli ottavi.