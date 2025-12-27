Pubblicità
Lookman Nigeria Tunisia Coppa d'AfricaGetty Images
Francesco Schirru

Nigeria agli ottavi di Coppa d'Africa: Lookman esulta, l'Atalanta no. Salterà altre partite di Serie A

Battendo la Tunisia, la Nigeria è approdata matematicamente agli ottavi di Coppa d'Africa: 'brutte' notizie per Palladino, che non potrà contare su Lookman per i big match di gennaio. Un Lookman devastante, a dir poco decisivo nel 3-2 finale. Fuori anche Dele-Bashiru della Lazio.

Dopo l'Egitto di Salah anche la Nigeria di Osimhen. I biancoverdi si qualificano agli ottavi di Coppa d'Africa dopo aver battuto la Tunisia nell'ultima gara di sabato 27 dicembre: un 3-2 che permette di strappare il pass per il prossimo turno come capolista, considerando come in caso di pari punti al termine del girone viene considerato lo scontro diretto come criterio principale.

Se Tunisia, Uganda e Tanzania lotteranno per il secondo posto ed eventualmente per uno dei migliori terzi nell'ultima sfida del raggruppamento, la Nigeria è già certa del prossimo turno (Tanzania e Uganda hanno pareggiato 1-1 nel proprio secondo match del raggruppamento).

Il 5 gennaio 2026, infatti, la Nigeria scenderà in campo a Fez contro la migliore terza del girone A, B o F. Una data che per i tifosi dell'Atalanta significa dover fare ancora a meno di uno dei suoi protagonisti principali, ovvero Ademola Lookman. Un Lookman che ha dominato la gara contro la Tunisia, rappresentando il migliore in campo con un goal e due assist nel match che porta la sua squadra agli ottavi.

  • LOOKMAN SALTA ALTRE DUE PARTITE

    Fuori causa per il big match contro l'Inter che chiude il 2025, Lookman dovrà saltare anche un altro importantissimo incontro, previsto il 3 gennaio contro la Roma.

    Considerando l'ottavo di finale di Coppa d'Africa previsto il 5 gennaio, Lookman salterà anche la sfida contro il Bologna del 7, sia con il passaggio ai quarti, sia con l'eliminazione nella prima gara della fase post gironi.

    Qualora Lookman e la Nigeria vengano eliminati negli ottavi, appare praticamente impossibile che il giocatore possa tornare a Bergamo il 6 e scendere in campo in Serie A 48 ore ore dopo la sfida in terra marocchina.

  • LOOKMAN A GENNAIO

    Fuori causa per altri big match, la prima partita che potrebbe realmente rivedere Lookman in campo è quella del 10 gennaio contro il Torino. Certo, qualora la Nigeria venga eliminata negli ottavi.

    Se la squadra biancoverde dovesse approdare ai quarti, Lookman non potrà giocare neanche contro i granata, vista la sfida di Coppa d'Afria prevista proprio il 10 gennaio.

    Andando ancora avanti, inoltre, Lookman salterebbe anche la sfida contro il Pisa, visto che in tal caso la Nigeria giocherebbe la semifinale e una tra finale e finalina terzo/quarto posto.

    Se la Nigeria arriverà in semifinale, Lookman tornerà a Bergamo per la partita di Champions contro il Bilbao, ma a quel punto bisognerà comunque valutare le sue condizioni per così tante gare ravvicinate.

  • ANCHE DELE-BASHIRU FUORI

    Non solo Lookman, ma bensì anche Dele-Bashiru non potrà giocare con la Lazio le prime partite del 2026. 

    Convocato nella Nigeria come unico altro calciatore di Serie A, il centrocampista 24enne non sarà in campo per il team di Sarri per le sfide contro Napoli e Fiorentina, dopo aver saltato il match contro l'Udinese pareggiato 1-1 dai compagni biancocelesti nella serata del 27 dicembre.

  • LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

    1. Nigeria, 6 punti
    2. Tunisia, 3 punti
    3. Tanzania, 1 punto
    4. Uganda, 1 punto
