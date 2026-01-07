Pubblicità
Lookman Ndicka DiaGetty Images
Stefano Silvestri

Lookman, Ndicka, Kossounou, Dia, El Aynaoui: chi torna in Serie A dalla Coppa d'Africa e chi si è qualificato ai quarti di finale

La competizione in corso di svolgimento in Marocco è arrivata alle sue battute finali: chi è ancora in corsa e quando potranno tornare in Italia i big del nostro campionato.

La Coppa d'Africa è quasi arrivata alle proprie battute conclusive. Ovvero allo step dei quarti di finale, propedeutici alle semifinali e poi alla finalissima che decreterà la vincente del torneo. Sempre con la Serie A in fibrillazione.

Alcuni giocatori del nostro campionato sono già tornati in Italia, alcuni sono già scesi in campo nel weekend o nel turno infrasettimanale. Altri no, però. Diversi big posticiperanno ulteriormente il rientro, in quanto le rispettive nazionali si sono appunto qualificate ai quarti di finale.

Quando tornerà Ademola Lookman a indossare la maglia dell'Atalanta? E quando la Roma potrà tornare ad appoggiarsi su Evan Ndicka in difesa? Ecco quali giocatori di Serie A sono già tornati, chi sta per farlo e chi invece lo farà solo in un secondo momento.

  • LOOKMAN, NDICKA, DIA... CHI È ANCORA IN COPPA D'AFRICA

    Lookman si è qualificato con la sua Nigeria ai quarti di finale, dove affronterà l'Algeria. E Ndicka ha fatto lo stesso con la Costa d'Avorio e ora se la vedrà in un'altra sfida particolarmente affascinante contro l'Egitto. Ma l'attaccante dell'Atalanta e il centrale della Roma non sono gli unici ancora in corsa nella competizione.

    Questo è l'elenco completo dei giocatori che scenderanno in campo nei quarti di finale di Coppa d'Africa, procrastinando dunque il rientro in Italia:

    • Akinsanmiro (Pisa, Nigeria) 
    • Bayo (Udinese, Costa d'Avorio) 
    • Belghali (Verona, Algeria) 
    • Coulibaly L. (Lecce, Mali)
    • Coulibaly W. (Sassuolo, Mali) 
    • Dele-Bashiru (Lazio, Nigeria)
    • Dia (Lazio, Senegal) 
    • El Aynaoui (Roma, Marocco) 
    • Koussonou (Atalanta, Costa d'Avorio)
    • Lookman (Atalanta, Nigeria)
    • Masina (Torino, Marocco) 
    • Ndicka (Roma, Costa d'Avorio) 
    • Onana (Genoa, Camerun) 
  • CHI È GIÀ TORNATO IN ITALIA

    Chi, invece, è già tornato in Italia? L'elenco è meno corposo del precedente e, ironia della sorte, tutti i calciatori in questione sono stati eliminati dalla Coppa d'Africa già nella fase a gironi, senza dunque disputare gli ottavi di finale del torneo.

    Questo è l'elenco:

    • Banda (Lecce, Zambia) 
    • Coco (Torino, Guinea Equatoriale) 
    • Gaspar (Lecce, Angola) 
    • Liteta (Cagliari, Zambia) 
    • Luvumbo (Cagliari, Angola)
    • Nzola (Pisa, Angola) 
    • Rui Modesto (Udinese, Angola) 

    Banda e Gaspar sono già tornati a far parte dell'undici di partenza del Lecce, l'esterno offensivo ha pure segnato in casa della Juventus. Meno fortunato è stato invece Nzola, autore di una prestazione molto negativa contro il Como e criticato da Gilardino: l'esperienza pisana dell'ex viola sembra essere già finita.

  • QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI COPPA D'AFRICA

    I quarti di finale della Coppa d'Africa si giocano nel weekend: prenderanno infatti il via venerdì 9 gennaio con le prime due partite e si concluderanno sabato 10 gennaio con le ultime due.

    In corsa ci sono la Nigeria di Lookman, il Marocco di El Aynaoui, il Senegal di Dia, la Costa d'Avorio di Ndicka, ma non solo. Tutte potenziali candidate alla conquista finale del torneo che si gioca in terra marocchina.

    Questo è il quadro dei quarti di finale:

    • Mali-Senegal - venerdì 9 gennaio ore 17
    • Camerun-Marocco - venerdì 9 gennaio ore 20
    • Algeria-Nigeria - sabato 10 gennaio ore 17
    • Egitto-Costa d'Avorio - sabato 10 gennaio ore 20

  • QUANDO SI GIOCANO SEMIFINALI E FINALE

    I vari Lookman, Ndicka e compagnia cantante potrebbero posticipare ulteriormente il rientro in Italia in caso di qualificazione della propria Nazionale alle semifinali della Coppa d'Africa, con conseguente disputa anche della finale o per il primo e secondo posto o per il terzo e quarto posto.

    Le due semifinali sono entrambe in programma mercoledì 14 gennaio: la prima si giocherà a partire dalle ore 18, la seconda a partire dalle ore 21.

    Sul finire di quella settimana andrà invece in scena la doppia finale della Coppa d'Africa: quella per il terzo e quarto posto si giocherà alle 17 di sabato 17 gennaio, quella per il primo e secondo posto alle 20 di domenica 18 gennaio.

