Lookman, Ndicka, Kossounou, Dia, El Aynaoui: chi torna in Serie A dalla Coppa d'Africa e chi si è qualificato ai quarti di finale

Chi, invece, è già tornato in Italia? L'elenco è meno corposo del precedente e, ironia della sorte, tutti i calciatori in questione sono stati eliminati dalla Coppa d'Africa già nella fase a gironi, senza dunque disputare gli ottavi di finale del torneo.

Questo è l'elenco:

Banda (Lecce, Zambia)

Coco (Torino, Guinea Equatoriale)

Gaspar (Lecce, Angola)

Liteta (Cagliari, Zambia)

Luvumbo (Cagliari, Angola)

Nzola (Pisa, Angola)

Rui Modesto (Udinese, Angola)

Banda e Gaspar sono già tornati a far parte dell'undici di partenza del Lecce, l'esterno offensivo ha pure segnato in casa della Juventus. Meno fortunato è stato invece Nzola, autore di una prestazione molto negativa contro il Como e criticato da Gilardino: l'esperienza pisana dell'ex viola sembra essere già finita.