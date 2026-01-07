Lookman, Ndicka, Kossounou, Dia, El Aynaoui: chi torna in Serie A dalla Coppa d'Africa e chi si è qualificato ai quarti di finale

La Coppa d'Africa è quasi arrivata alle proprie battute conclusive. Ovvero allo step dei quarti di finale, propedeutici alle semifinali e poi alla finalissima che decreterà la vincente del torneo. Sempre con la Serie A in fibrillazione.
Alcuni giocatori del nostro campionato sono già tornati in Italia, alcuni sono già scesi in campo nel weekend o nel turno infrasettimanale. Altri no, però. Diversi big posticiperanno ulteriormente il rientro, in quanto le rispettive nazionali si sono appunto qualificate ai quarti di finale.
Quando tornerà Ademola Lookman a indossare la maglia dell'Atalanta? E quando la Roma potrà tornare ad appoggiarsi su Evan Ndicka in difesa? Ecco quali giocatori di Serie A sono già tornati, chi sta per farlo e chi invece lo farà solo in un secondo momento.