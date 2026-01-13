Pubblicità
Lookman Atalanta
Lelio Donato

Lookman lascia l'Atalanta a gennaio? Gli scenari e le possibili destinazioni per l'attaccante nigeriano

L'acquisto di Raspadori dall'Atletico Madrid apre nuovi scenari sul futuro di Lookman a Bergamo. Il nigeriano potrebbe lasciare l'Atalanta già durante il mercato di gennaio.

E se Ademoma Lookman lasciasse l'Atalanta a gennaio?

L'ipotesi, abbastanza clamorosa, potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni quando l'attaccante nigeriano dovrebbe rientrare dalla Coppa d'Africa.

Lookman d'altronde era stato vicinissimo alla rottura già in estate ma alla fine è rimasto a Bergamo dove però in questa stagione non sta facendo benissimo.

Inoltre l'acquisto di Raspadori, che dovrebbe occupare proprio la sua posizione in campo, sembra propedeutico ad una possibile cessione del nigeriano.

Ma dove potrebbe andare Lookman a gennaio?

  • L'INTERESSE DALLA TURCHIA: FENERBAHCE O GALATASARAY

    Al momento le uniche società che si sono mosse per avere Lookman a gennaio sono Fenerbahce e nelle ultime ore il Galatasaray.

    I club turchi, d'altronde, sono particolarmente attivi in questa sessione di mercato ma trovare un accordo con l'Atalanta sul prezzo del cartellino non sarà semplice.

    La società bergamasca infatti non vuole svendere quello che resta un patrimonio tecnico importante. E dopo aver detto no all'offerta estiva dell'Inter chiedono una cifra molto alta per cederlo a gennaio.

    Il Fenerbache potrebbe fare un tentativo offrendo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma come detto nelle ultime ore è il Galatasaray la società maggiormente interessata a Lookman.

    Peraltro a Istanbul il nigeriano ritroverebbe il compagno di nazionale, Victor Osimhen, col quale c'è stato uno scontro in campo durante un gara della Coppa d'Africa.

  • IL SOGNO DEL NAPOLI

    Lookman potrebbe anche lasciare l'Atalanta a gennaio e restare in Serie A.

    Il nigeriano infatti resta nel mirino del Napoli che cerca ancora un vero sostituto di Kvaratskhelia, ceduto a sua volta un anno fa al PSG.

    Il Napoli però non può muoversi liberamente a causa del mercato a saldo zero, dunque prima di affondare il colpo dovrebbe cedere sia Lucca che Noa Lang.

    Solo dopo Manna potrebbe tentare l'assalto all'Atalanta per Lookman. L'operazione, dunque, appare molto difficile.

  • L'INTER VUOLE ANCORA LOOKMAN?

    No, al momento non c'è stato nessun ritorno di fiamma tra Lookman e l'Inter.

    I nerazzurri in estate avevano seriamente puntato il nigeriano ma l'Atalanta aveva sbarrato le porte togliendo l'attaccante dal mercato.

    L'Inter era arrivata ad offrire circa 45 milioni per Lookman, salvo poi mollare e dirottare le sue attenzioni sull'acquisto di un centrocampista.

    Nel 3-5-2 di Chivu in ogni caso il nigeriano, ad oggi, sarebbe difficilmente collocabile a livello tattico.

  • RASPADORI ALL'ATALANTA ESCLUDE LOOKMAN?

    Ma perché si torna a parlare della cessione di Lookman?

    Dopo la rottura della scorsa estate, il nigeriano è stato reintegrato già da Ivan Juric ma fin qui non ha fornito l'apporto sperato.

    Per lui finora solo undici presenze e due goal in campionato prima della partenza per la Coppa d'Africa.

    L'acquisto di Raspadori, inoltre, rischia di ridurre ulteriormente gli spazi per Lookman dato che il nuovo arrivato potrebbe giocare proprio sul centrosinistra del tridente alle spalle di Scamacca.

