Lookman lascia l'Atalanta a gennaio? Gli scenari e le possibili destinazioni per l'attaccante nigeriano

E se Ademoma Lookman lasciasse l'Atalanta a gennaio?

L'ipotesi, abbastanza clamorosa, potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni quando l'attaccante nigeriano dovrebbe rientrare dalla Coppa d'Africa.

Lookman d'altronde era stato vicinissimo alla rottura già in estate ma alla fine è rimasto a Bergamo dove però in questa stagione non sta facendo benissimo.

Inoltre l'acquisto di Raspadori, che dovrebbe occupare proprio la sua posizione in campo, sembra propedeutico ad una possibile cessione del nigeriano.

Ma dove potrebbe andare Lookman a gennaio?