Lookman è infortunato? Perché non gioca Atalanta-Cesena di Coppa Italia: non è stato nemmeno convocato

L'attaccante nerazzurro, freschissimo Pallone d'Oro africano, non è a disposizione di Gasperini per la gara col Cesena: il motivo.

Ademola Lookman non c'è: è questa una delle novità derivanti dalla comunicazione, da parte dell'Atalanta, del proprio elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Cesena, in programma oggi alle ore 18.30.

L'attaccante nigeriano, grande protagonista della stagione nerazzurra, non sarà dunque in campo nella sfida contro i romagnoli, formazione di Serie B: gara che metterà in palio un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, in cui la formazione qualificata affronterà il Bologna.

Ma perché Lookman non è stato nemmeno convocato da Gian Piero Gasperini per la partita di Coppa Italia contro il Cesena? L'attaccante atalantino è infortunato?