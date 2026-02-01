Lookman ha scelto l'Atletico Madrid, affare in chiusura con l'Atalanta: superato il Fenerbahce

Ai titoli di coda l'avventura di Ademola Lookman all'Atalanta: il nigeriano proseguirà la stagione con la maglia dell'Atletico Madrid.
Nelle ultime ore è andato in scena il sorpasso dei 'Colchoneros' sul Fenerbahce che, in un primo momento, sembrava poter sferrare l'assalto decisivo per chiudere una volta per tutte l'operazione.
Invece Lookman si trasferirà in Spagna alla corte del 'Cholo' Simeone, facendo il percorso inverso rispetto a Giacomo Raspadori, già da giorni nuovo giocatore della 'Dea'.