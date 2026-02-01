Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lookman Atalanta 2025-2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Lookman ha scelto l'Atletico Madrid, affare in chiusura con l'Atalanta: superato il Fenerbahce

In chiusura l'operazione che porterà Ademola Lookman all'Atletico Madrid: guadagnerà di meno rispetto all'offerta del Fenerbahce.

Pubblicità

Ai titoli di coda l'avventura di Ademola Lookman all'Atalanta: il nigeriano proseguirà la stagione con la maglia dell'Atletico Madrid.

Nelle ultime ore è andato in scena il sorpasso dei 'Colchoneros' sul Fenerbahce che, in un primo momento, sembrava poter sferrare l'assalto decisivo per chiudere una volta per tutte l'operazione.

Invece Lookman si trasferirà in Spagna alla corte del 'Cholo' Simeone, facendo il percorso inverso rispetto a Giacomo Raspadori, già da giorni nuovo giocatore della 'Dea'.

  • FENERBAHCE SORPASSATO

    Il Fenerbahce ha dovuto prendere atto del sorpasso dell'Atletico Madrid dopo aver a lungo stazionato in pole position per l'acquisto di Lookman rispetto alla concorrenza.

    Come riportato da Fabrizio Romano, a decretare l'arretramento turco sarebbe stato il mancato accordo sui termini di pagamento e l'assenza di garanzie bancarie, necessarie per il buon esito della trattativa.

    Atalanta poco convinta dall'aspetto economico, soddisfatto invece dai 'Colchoneros' che si apprestano ad accogliere un nuovo innesto per il reparto avanzato.

    • Pubblicità

  • LOOKMAN ALL'ATLETICO MADRID: I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

    Sempre come riferito da Fabrizio Romano, nelle ultime ore Atalanta e Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in Spagna del nigeriano.

    Sarà un affare da 40 milioni di euro, ovvero la cifra precedentemente concordata dal club bergamasco e il Fenerbahce.

    Alla fine Lookman ha deciso di accettare la proposta salariale dei 'Colchoneros', nonostante l'offerta migliorata dei turchi che però non hanno offerto le giuste garanzie economiche alla controparte atalantina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LOOKMAN LASCIA L'ITALIA E L'ATALANTA: I NUMERI IN NERAZZURRO

    Lookman è dunque a un passo dall'addio all'Atalanta e all'Italia, dove era arrivato nell'estate del 2022 dal Leicester per poco più di 10 milioni di euro.

    In nerazzurro, il classe 1997 ha realizzato 55 reti in 137 presenze, recitando un ruolo da protagonista assoluto nella conquista dell'Europa League nel 2024: sua la tripletta che stese il Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino.

    Rapporto complicato con Gasperini prima e Juric poi, senza dimenticare la telenovela estiva del mancato approdo all'Inter e del rifiuto di allenarsi fino a quando non sarebbe stata trovata una soluzione, mai raggiunta.

Serie A
Como crest
Como
COM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Coppa del Rey
Real Betis crest
Real Betis
BET
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0