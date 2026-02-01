Lookman ha scelto l'Atletico Madrid, affare in chiusura con l'Atalanta: superato il Fenerbahce

Lookman è dunque a un passo dall'addio all'Atalanta e all'Italia, dove era arrivato nell'estate del 2022 dal Leicester per poco più di 10 milioni di euro.

In nerazzurro, il classe 1997 ha realizzato 55 reti in 137 presenze, recitando un ruolo da protagonista assoluto nella conquista dell'Europa League nel 2024: sua la tripletta che stese il Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino.

Rapporto complicato con Gasperini prima e Juric poi, senza dimenticare la telenovela estiva del mancato approdo all'Inter e del rifiuto di allenarsi fino a quando non sarebbe stata trovata una soluzione, mai raggiunta.