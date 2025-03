Loftus-Cheek ricoverato per un'appendicite acuta: verrà operato nelle prossime ore, niente Napoli-Milan

L'inglese, che sarebbe con ogni probabilità partito dall'inizio, non giocherà al Maradona. A centrocampo trio Bondo-Fofana-Reijnders.

Non c'è pace per Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese, che sarebbe con ogni probabilità partito dall'inizio a Napoli dopo essere tornato in campo contro il Como prima della sosta, al Maradona non ci sarà.

Colpa di un'appendicite acuta che lo ha colpito nelle ultime ore, costringendolo al ricovero in ospedale e, di conseguenza, a togliersi dall'elenco dei giocatori disponibili per il posticipo di questa sera.

A comunicare ufficialmente l'assenza di Loftus-Cheek per Napoli-Milan è stato il club rossonero, che ha annunciato anche che l'ex Chelsea verrà operato in giornata.

L'articolo prosegue qui sotto

non giocherà Napoli-Milan e non andrà nemmeno in panchina: il centrocampista inglese è stato ricoverato per un'appendicite e verrà operato nel pomeriggio.