Loftus-Cheek si carica il Milan sulle spalle: nessuno ha segnato di più nel 2024, punta al bis in Europa League

Dopo aver vinto l'Europa League da protagonista nel Chelsea di Sarri, Loftus-Cheek va a caccia di un nuovo trionfo. Tra i centrocampisti è al top.

Scorrendo la lista dei migliori centrocampisti goleador d'Europa in questo primo mese e mezzo di 2024, nessuno ha fatto meglio di Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver timbrato il cartellino in Serie A, l'ex Chelsea ha trascinato in Europa League un Milan che sembra avere un piede e mezzo agli ottavi del torneo.

La doppietta contro il Rennes di Loftus-Cheek, abile a sbloccare di testa su assist di Florenzi per poi raddoppiare in un match chiuso con il 3-0 di Leao, porta il centrocampista inglese a quota sei tra Serie A ed Europa League, con un totale di sette nell'intera prima annata rossonera.

Un dato record per Loftus-Cheek, capace di segnare più reti in carriera solamente nell'annata che ha fatto rima con il successo finale in Europa League, quella a cui il Milan punta con forza dopo aver ben impressionato contro il Rennes ed aver messo la freccia in direzione degli ottavi.