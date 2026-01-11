Loftus-Cheek e Pavlovic sostituiti, doppio infortunio in pochi minuti in Fiorentina-Milan: cosa si sono fatti i due

Prima Ruben Loftus-Cheek, poi Strahinja Pavlovic: in pochi minuti il Milan ha perso due elementi per infortunio nel corso della ripresa della gara contro la Fiorentina.
Poco prima e poco dopo il goal di Comuzzo, che ha regalato alla formazione viola il vantaggio, Massimiliano Allegri è stato costretto a ricorrere per due volte a un cambio obbligato. Il tutto dopo aver appena inserito, stavolta per scelta tecnica, Leao, Bartesaghi e Rabiot in un colpo solo.
Cosa si sono fatti Loftus-Cheek e Pavlovic? Le condizioni dei due.