Loftus-Cheek e Pavlovic sostituiti, doppio infortunio in pochi minuti in Fiorentina-Milan: cosa si sono fatti i due

Pochi minuti dopo, Allegri ha dovuto operare anche l'ultimo cambio: a lasciare il campo è stato Pavlovic, che dopo uno scontro testa contro testa con Comuzzo nell'area di rigore della Fiorentina non ha potuto completare la partita.

L'ex difensore del Salisburgo è rimasto a terra per diversi secondi, facendo preoccupare un po' tutti, anche se pare non aver mai perso conoscenza. Lo staff medico è entrato su terreno di gioco, gli ha applicato un turbante in testa e lo ha accompagnato in panchina con la maglia sporca di sangue.