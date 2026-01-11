Pubblicità
Loftus-Cheek Pavlovic MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Loftus-Cheek e Pavlovic sostituiti, doppio infortunio in pochi minuti in Fiorentina-Milan: cosa si sono fatti i due

Il centrocampista inglese e il difensore serbo sono stati richiamati giocoforza da Allegri in panchina durante la gara del Franchi: il motivo.

Prima Ruben Loftus-Cheek, poi Strahinja Pavlovic: in pochi minuti il Milan ha perso due elementi per infortunio nel corso della ripresa della gara contro la Fiorentina.

Poco prima e poco dopo il goal di Comuzzo, che ha regalato alla formazione viola il vantaggio, Massimiliano Allegri è stato costretto a ricorrere per due volte a un cambio obbligato. Il tutto dopo aver appena inserito, stavolta per scelta tecnica, Leao, Bartesaghi e Rabiot in un colpo solo.

Cosa si sono fatti Loftus-Cheek e Pavlovic? Le condizioni dei due.

  • LOFTUS-CHEEK SOSTITUITO

    Il primo in ordine di tempo a dover tornare in panchina è stato Loftus-Cheek, autore di una prestazione non indimenticabile al Franchi. L'inglese ha chiesto il cambio a causa di un apparente problema fisico, forse muscolare, e Allegri, che aveva appena sfruttato il primo slot, è stato costretto ad accontentarlo.

    Al posto di Loftus-Cheek è entrato Youssouf Fofana, lasciato in panchina da Allegri pochi giorni dopo il clamoroso scivolone a porta vuota contro il Genoa, con tanto di successive scuse via social.

  • IL RICHIAMO DI MAIGNAN

    A segnalare alla panchina le condizioni precarie di Loftus-Cheek, come rivelato da DAZN, è stato Maignan: il portiere francese ha fatto il segno del numero 8 ed effettivamente il cambio si è concretizzato poco dopo.

  • LO SCONTRO PAVLOVIC-COMUZZO

    Pochi minuti dopo, Allegri ha dovuto operare anche l'ultimo cambio: a lasciare il campo è stato Pavlovic, che dopo uno scontro testa contro testa con Comuzzo nell'area di rigore della Fiorentina non ha potuto completare la partita.

    L'ex difensore del Salisburgo è rimasto a terra per diversi secondi, facendo preoccupare un po' tutti, anche se pare non aver mai perso conoscenza. Lo staff medico è entrato su terreno di gioco, gli ha applicato un turbante in testa e lo ha accompagnato in panchina con la maglia sporca di sangue.

  • DENTRO NKUNKU

    Allegri si è sbilanciato appena la sostituzione di Pavlovic si è rivelata inevitabile: ha deciso di mettere un attaccante in più, ovvero Nkunku, assente giovedì contro il Genoa, nel tentativo di recuperare il risultato sfavorevole. E alla fine proprio il francese, nel finale, ha trovato il goal dell'1-1.

