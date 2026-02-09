Loftus-Cheek è il jolly perfetto per Allegri: sempre in campo, dal 1' o dalla panchina

Le abilità nell'inserimento e il fisico da corazziere fanno di Loftus-Cheek la mezzala perfetta nel 3-5-2 di Allegri che, comunque, finora non si è limitato a schierarlo in quel ruolo.

Spesso e volentieri, infatti, il classe 1996 ha agito anche da trequartista nella variante del 3-4-1-2, lasciando il compito di 'far legna' in mezzo al campo ai vari Modric, Ricci, Fofana e Jashari, meno inclini agli spunti offensivi.

Duttilità che non si arresta a queste due opzioni: Loftus-Cheek può anche fare le veci di Saelemaekers sulla corsia di destra, a dimostrazione di un'intercambiabilità di cui Allegri non può proprio fare a meno.