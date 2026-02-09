Loftus-Cheek è il jolly perfetto per Allegri: sempre in campo, dal 1' o dalla panchina

In un Milan per larghi tratti 'operaio' e terribilmente concreto sottoporta, c'è un giocatore a cui non vengono spesso concesse le luci della ribalta: l'importanza di Ruben Loftus-Cheek per le dinamiche tattiche dei rossoneri è però sotto gli occhi di tutti.
L'inglese può essere considerato - a ragione - l'uomo perfetto per quelle che sono le richieste di Massimiliano Allegri: un feeling peraltro confermato dallo stesso allenatore a inizio stagione in conferenza, poi rafforzato dai fatti e dal rendimento in campo dell'ex Chelsea.
Anche se poco appariscente, l'apporto di Loftus-Cheek alla causa non può passare inosservato: merito di una duttilità capace di fare le fortune di ogni tecnico, aspetto non banale nel calcio moderno.