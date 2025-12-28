Cosa è successo tra Locatelli e Spalletti in Pisa-Juventus: botta e risposta dopo la sostituzione

A motivare il cambio Locatelli-Zhegrova e chiudere il caso, nel post-gara, ad ogni modo è stato poi lo stesso tecnico:

"Manuel l'ho tolto perché era stato ammonito, non per demerito suo. Si sa che in alcuni momenti, quando ci sono continui ribaltamenti di fronte perché il Pisa ha gamba e fisicità, capita che arrivi un po' ritardo… Poi prendi un giallo che compromette la partita. Io invece ho dei calciatori forti fuori e Miretti entrato benissimo".