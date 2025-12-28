Cosa è successo tra Locatelli e Spalletti in Pisa-Juventus: botta e risposta dopo la sostituzione

A fare da contorno al successo di Pisa, che ha lanciato la Juventus in orbita Scudetto, si è registrato il piccolo momento di tensione tra Manuel Locatelli e Luciano Spalletti.
È successo tutto al 61', minuto della sostituzione del centrocampista con Zhegrova non presa per nulla col sorriso dal diretto interessato, il quale ha esternato platealmente il proprio disaccordo all'allenatore toscano.
Chi siede in panchina però 'non se l'è tenuta', replicando per le rime e certificando un botta e risposta rapido ma non passato inosservato.