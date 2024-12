Locatelli, Koopmeiners e Yildiz, Thiago Motta sperimenta: le risposte che ha dato il campo

Thiago Motta ha proposto contro il Cagliari una Juventus in formato sperimentale: i bianconeri vincono 4-0 e il tecnico riceve risposte interessanti.

Dai fischi e gli attimi di tensione con Dusan Vlahovic, agli applausi scroscianti e il coro “Vi vogliamo così!”. Nel giro di appena tre giorni, il mondo si è letteralmente ribaltato per la Juventus.

Dal deludente pareggio interno ottenuto in extremis in campionato contro il Venezia (il quarto consecutivo nel torneo), al più che convincente 4-0 con il quale ha liquidato il Cagliari in Coppa Italia, guadagnandosi quel pass per i quarti di finale dove sfiderà l’Empoli.

La vittoria di martedì sera, unita ad una prestazione più che positiva, ha assunto per la Vecchia Signora le sembianze della più classica delle boccate di aria fresca.

Una piccola ventata che spazza via i malumori dei giorni precedenti e che lascia in eredità oltre che un meritato passaggio del turno, anche alcuni spunti importanti.

Spunti figli degli ‘esperimenti’ di Thiago Motta che, complici le tante assenze, la necessità di far rifiatare qualcuno e di reinserire gradualmente altri, contro il Cagliari ha schierato un undici inconsueto.

Diverse le prove effettuate e magari anche qualche strada tracciata per il futuro.