Locatelli ammonito contro il Como: salterà Roma-Juventus per squalifica

Piove sul bagnato in casa Juve.
Manuel Locatelli, ammonito durante il match col Como, salterà il prossimo impegno di campionato contro la Roma.
Perché l'arbitro gli ha sventolato il giallo? Cos'è successo?
Al 73', a causa di un'entrata con la gamba alta a centrocampo su Kempf, l'arbitro Doveri ha ammonito Locatelli per gioco pericoloso.
A causa del giallo rimediato nel finale di Juventus-Como, Locatelli sarà costretto a saltare per squalifica Roma-Juve in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.
'Salvo' invece McKennie, l'altro diffidato dei bianconeri insieme a Locatelli, il quale non è incappato in alcuna ammonizione col Como e che dunque contro i giallorossi la settimana prossima potrà esserci.
In casa Roma, i calciatori diffidati che dovranno prestare massima attenzione domenica sera contro la Cremonese sono Mancini, Ndicka e Wesley.