Locatelli JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Locatelli ammonito contro il Como: salterà Roma-Juventus per squalifica

La Juventus dovrà fare a meno di Locatelli nello scontro diretto con la Roma: era diffidato, l'ammonizione contro il Como gli impedirà di esserci all'Olimpico.

Piove sul bagnato in casa Juve.

Manuel Locatelli, ammonito durante il match col Como, salterà il prossimo impegno di campionato contro la Roma.

Perché l'arbitro gli ha sventolato il giallo? Cos'è successo?

  • PERCHÉ LOCATELLI È STATO AMMONITO

    Al 73', a causa di un'entrata con la gamba alta a centrocampo su Kempf, l'arbitro Doveri ha ammonito Locatelli per gioco pericoloso.

  • LOCATELLI DIFFIDATO: SALTA ROMA-JUVENTUS

    A causa del giallo rimediato nel finale di Juventus-Como, Locatelli sarà costretto a saltare per squalifica Roma-Juve in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

  • I DIFFIDATI DI ROMA E JUVE

    'Salvo' invece McKennie, l'altro diffidato dei bianconeri insieme a Locatelli, il quale non è incappato in alcuna ammonizione col Como e che dunque contro i giallorossi la settimana prossima potrà esserci.

    In casa Roma, i calciatori diffidati che dovranno prestare massima attenzione domenica sera contro la Cremonese sono Mancini, Ndicka e Wesley.

