Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Lobotka salta anche Napoli-Lecce: quando torna? I nuovi tempi di recupero

Niente recupero per Stanislav Lobotka, che salterà anche Napoli-Lecce di sabato: le ultime sulle condizioni del regista slovacco.

Cattive notizie, sul fronte Stanislav Lobotka, per Antonio Conte.

Lo slovacco, come riportato da La Repubblica, salterà anche Napoli-Lecce di sabato in quanto non recuperato dall'infortunio.

Quando torna? Come sta? Le ultime sulle condizioni del centrocampista, assenza pesante per gli schemi azzurri.

  • LOBOTKA SALTA NAPOLI-LECCE

    Il quotidiano spiega come Lobotka, alle prese con un sovraccarico muscolare patito dopo Verona-Napoli, non ha smaltito il problema fisico con cui sta convivendo da una decina di giorni e dunque dovrà dare forfait anche nel match che opporrà i partenopei ai salentini.

  • QUANDO TORNA LOBOTKA

    A questo punto, per chi ipotizzava i 'Fab 4' al gran completo tra i convocati di Conte per Napoli-Lecce, deve ricredersi: Lobotka, a meno di ulteriori intoppi sul percorso di recupero dall'infortunio, si candida a rendersi disponibile venerdì 20 marzo (ore 18:30) a Cagliari.

  • CHI GIOCA TITOLARE NAPOLI-LECCE AL POSTO DI LOBOTKA?

    Per Lobo ancora ai box, la duplice buona notizia per Conte è rappresentata dal recupero di Frank Anguissa, già subentrato col Torino alla pari del ritrovato Kevin De Bruyne, e di Scott McTominay.

    Lo scozzese sta lavorando coi compagni da martedì e sarà convocato per Napoli-Lecce: da capire, però, se partirà titolare oppure andrà in panchina.

    In attesa di certezze, il centrocampo azzurro dovrebbe essere affidato al camerunense in coppia con Billy Gilmour, col ritorno di Elmas sulla trequarti.

    Qualora invece Anguissa venisse preservato e non giocasse dal 1', ballottaggio Giovane-Gutierrez (con conseguenti eventuali effetti domino) per una maglia contro i giallorossi: in tal caso, Elmas ancora mediano.

