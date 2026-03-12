Lobotka salta anche Napoli-Lecce: quando torna? I nuovi tempi di recupero

Per Lobo ancora ai box, la duplice buona notizia per Conte è rappresentata dal recupero di Frank Anguissa, già subentrato col Torino alla pari del ritrovato Kevin De Bruyne, e di Scott McTominay.
Lo scozzese sta lavorando coi compagni da martedì e sarà convocato per Napoli-Lecce: da capire, però, se partirà titolare oppure andrà in panchina.
In attesa di certezze, il centrocampo azzurro dovrebbe essere affidato al camerunense in coppia con Billy Gilmour, col ritorno di Elmas sulla trequarti.
Qualora invece Anguissa venisse preservato e non giocasse dal 1', ballottaggio Giovane-Gutierrez (con conseguenti eventuali effetti domino) per una maglia contro i giallorossi: in tal caso, Elmas ancora mediano.