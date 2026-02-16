Lo svincolato De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: firma con l’Hradec Kralove

Mattia De Sciglio è pronto a riallacciare quegli scarpini che per troppo tempo sono rimasti riposti nell’armadietto. Sette mesi senza calcio, d’altronde, per chi è cresciuto a pane e pallone sono davvero tanti.
L’ex terzino tra le altre di Milan e Juventus, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine dell’avventura con l’Empoli, è pronto a ripartire dalla Repubblica Ceca.
Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il difensore classe 1992 firmerà nelle prossime ore con l’Hradec Kralove, formazione che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca.