Lo svincolato De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: firma con l’Hradec Kralove

Mattia De Sciglio è stato considerato per anni uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Titolare fin da giovanissimo nel Milan, il terzino classe 1992 ha affrontato momenti complicati che non gli hanno permesso di compiere quell’ulteriore step di crescita definitivo. Dopo il Milan, De Sciglio ha giocato per tanti anni con la Juventus, con una parentesi al Lione e per ultimo all’Empoli. De Sciglio ha indossato per 40 volte la maglia della Nazionale azzurra.