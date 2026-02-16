Goal.com
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-EMPOLIAFP
Nino Caracciolo

Lo svincolato De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: firma con l’Hradec Kralove

Il terzino classe 1992, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine dell’avventura con l’Empoli, firma con l’Hradec Kralove, squadra della Repubblica Ceca che ha in Nedved uno dei proprietari.

Mattia De Sciglio è pronto a riallacciare quegli scarpini che per troppo tempo sono rimasti riposti nell’armadietto. Sette mesi senza calcio, d’altronde, per chi è cresciuto a pane e pallone sono davvero tanti.

L’ex terzino tra le altre di Milan e Juventus, svincolato dalla scorsa estate dopo la fine dell’avventura con l’Empoli, è pronto a ripartire dalla Repubblica Ceca.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il difensore classe 1992 firmerà nelle prossime ore con l’Hradec Kralove, formazione che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca.

  • VISITE MEDICHE E FIRMA

    Mattia De Sciglio si trova già in Repubblica Ceca dove svolgerà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. La carriera di De Sciglio ripartirà dunque dall’Hradec Kralove, squadra della massima sera ceca.

  • NEDVED TRA I PROPRIETARI DEL CLUB

    L’Hradec Kralove occupa attualmente la settima posizione nella 1. Liga ceca con 30 punti ottenuti in 22 giornate. Tra i proprietari della squadra ceca dove giocherà De Sciglio c’è Pavel Nedved, ex stella della nostra Serie A ed ex dirigente della Juventus: Nedved non ha ruoli attivi nel management del club ma è nella cordata che ha acquisito il club.

  • ERA SVINCOLATO

    Mattia De Sciglio era svincolato dalla scorsa estate, da quando ha concluso la sua avventura all’Empoli, club dove ha giocato in prestito dalla Juventus nella stagione 2024-2025 collezionando 16 presenze in campionato e tre in Coppa Italia.

  • CARRIERA DI PRESTIGIO

    Mattia De Sciglio è stato considerato per anni uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Titolare fin da giovanissimo nel Milan, il terzino classe 1992 ha affrontato momenti complicati che non gli hanno permesso di compiere quell’ulteriore step di crescita definitivo. Dopo il Milan, De Sciglio ha giocato per tanti anni con la Juventus, con una parentesi al Lione e per ultimo all’Empoli. De Sciglio ha indossato per 40 volte la maglia della Nazionale azzurra.

