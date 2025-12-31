Lo strano caso di Noa Lang, di nuovo seconda scelta e chiacchierato sul mercato: "I giocatori devono essere contenti e coinvolti"

Nei primi mesi dell'annata, di Lang si è parlato tanto come di un oggetto misterioso. Che giocava pochissimo, quasi mai, e che ogni tanto apriva la bocca per far trasparire in maniera neppure troppo velata la propria insoddisfazione.

Difficile dimenticare il botta e risposta con Conte dopo PSV-Napoli 6-2. "Preferirei non dire nulla. Devo mordermi un po' la lingua, ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è al momento. Non ho altra scelta. Con Conte ho parlato una volta", diceva il giocatore. E il tecnico: "Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Altrimenti rimarrà in panchina".

Lang evidentemente ha lavorato. E ha convinto Conte. Si è visto annullare un goal a Torino, ha trovato spazio a Lecce, ha segnato contro l'Atalanta. Sembrava essere una pedina importante nel nuovo 3-4-2-1 instaurato dall'allenatore salentino. Ma poi qualcosa è cambiato nuovamente.

La doppia sconfitta consecutiva in casa del Benfica e dell'Udinese ha convinto Conte a modificare ancora una volta gli uomini in campo, più che l'assetto. Riecco Politano, Elmas avanzato a fare il 10 con Neres, e sì, Lang in panchina. Dove è rimasto, almeno inizialmente, nelle due partite della Supercoppa e poi domenica scorsa a Cremona.