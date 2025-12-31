Lo strano caso di Noa Lang, di nuovo seconda scelta e chiacchierato sul mercato: "I giocatori devono essere contenti e coinvolti"

Lunedì, Noa Lang ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una story che lo ritrae mentre si godeva il sole di Napoli, e il panorama della città, in una tiepida giornata invernale. Ma non è per questo che si è tornati a parlare di lui.
Non si sta parlando granché di Lang nemmeno dal punto di vista delle prestazioni, per un semplice motivo: l'esterno olandese, arrivato dal PSV in estate, sembra essere tornato in maniera stabile tra le seconde linee di Antonio Conte proprio come accadeva all'inizio della stagione, in cui di fatto non vedeva mai il campo.
A sorpresa, di Lang si è tornati a parlare in chiave mercato. Proprio ora che è alle porte non solo il 2026, ma anche la finestra invernale, con il blocco "soft" alle trattative che impone ai campioni d'Italia in carica determinate riflessioni.