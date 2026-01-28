Goal.com
Monaco Juventus
Vittorio Rotondaro

Lo strano caso di Monaco-Juventus: bianconeri sempre in finale dopo i tre incroci precedenti in Champions League

La Juventus fa visita al Monaco nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League: dopo i tre precedenti incroci, i bianconeri si sono sempre qualificati per la finale.

La League Phase della Champions League è pronta a vivere il suo ultimo entusiasmante capitolo: tutti in campo in contemporanea in questo mercoledì 28 gennaio.

La Juventus nutre ancora qualche piccola speranza di volare direttamente agli ottavi: per riuscirci dovrà battere al 'Louis II' il Monaco e sperare in una serie di risultati favorevoli provenienti da altri campi.


Monegaschi affrontati in tre precedenti edizioni della Champions League, ognuna delle quali ha poi visto la Juventus disputare la finalissima: ma com'era andata in quegli anni?

  • LE SEMIFINALI DEL 1998

    Il primo incrocio ufficiale tra queste due formazioni risale alle semifinali dell'edizione 1997/98, con la Juventus che avrebbe poi perso di misura (1-0, rete di Mijatovic) l'ultimo atto in quel di Amsterdam.

    Match d'andata a senso unico in favore dei bianconeri: 4-1 il risultato al 'Delle Alpi' di Torino, maturato grazie alla tripletta di Del Piero e al sigillo conclusivo di Zidane. Di Costinha il goal del momentaneo pareggio biancorosso.

    Molto più equilibrata la sfida di ritorno, pesantemente segnata dallo scarto dell'andata: Juventus avanti con Amoruso, poi raggiunta e superata da Leonard ed Henry. Del Piero firmò il 2-2, prima del definitivo 3-2 di Spehar che comunque non impedì a 'Madama' di prendersi la qualificazione.

  • I QUARTI DEL 2015

    In seguito Monaco e Juventus hanno avuto modo di affrontarsi ai quarti della Champions 2014/15, ovvero l'edizione conquistata dal Barcellona grazie al 3-1 rifilato alla squadra di Allegri nella finale di Berlino.

    Due partite che, per usare un eufemismo, non sono passate alla storia: nel primo atto giocato a Torino, fu il rigore trasformato da Vidal a spezzare l'equilibrio e a consegnare alla 'Vecchia Signora' una vittoria preziosa in vista del ritorno.

    Secondo atto che, al contrario del primo, si concluse senza reti: la ferrea fase difensiva bianconera ebbe la meglio sugli sterili attacchi dei padroni di casa, alle prese con un'altra bruciante eliminazione.

  • LE SEMIFINALI DEL 2017

    Altro giro e altra finale per la Juventus, sempre con lo stesso esito: nel 2017 toccò al Real Madrid infliggere un dispiacere di enorme proporzioni a Buffon e compagni, avversari ancora una volta del Monaco in semifinale come diciannove anni prima.

    A differenza del primo incrocio, la gara d'andata si disputò a Montecarlo e fece brillare la stella di Higuain, a segno con una rete per tempo che ipotecò la conquista dell'ultimo atto di Cardiff.

    I bianconeri completarono l'opera col 2-1 ottenuto davanti al proprio pubblico: Mandzukic e Dani Alves misero le cose in chiaro già nel primo tempo e a nulla servì il sigillo di un giovanissimo Mbappé nella ripresa.

  • COSA SERVE ALLA JUVE PER GLI OTTAVI

    Ma la Juventus riuscirà anche stavolta a volare fino alla finalissima in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest?

    A differenza di quando accadde dopo i tre precedenti col Monaco, i bianconeri non hanno le stesse elevate possibilità di giungere fino in fondo: il focus, piuttosto, è puntato sulla conquista degli ottavi diretti che, conti alla mano, appare decisamente complicata.

    La Juventus dovrà superare stasera il Monaco e sperare che 5-6 delle squadre a quota 13 punti non vincano: ad ogni modo, nel peggiore dei casi, per i piemontesi sarà playoff da disputare il mese prossimo.

