Lo strano caso di Monaco-Juventus: bianconeri sempre in finale dopo i tre incroci precedenti in Champions League

In seguito Monaco e Juventus hanno avuto modo di affrontarsi ai quarti della Champions 2014/15, ovvero l'edizione conquistata dal Barcellona grazie al 3-1 rifilato alla squadra di Allegri nella finale di Berlino.

Due partite che, per usare un eufemismo, non sono passate alla storia: nel primo atto giocato a Torino, fu il rigore trasformato da Vidal a spezzare l'equilibrio e a consegnare alla 'Vecchia Signora' una vittoria preziosa in vista del ritorno.

Secondo atto che, al contrario del primo, si concluse senza reti: la ferrea fase difensiva bianconera ebbe la meglio sugli sterili attacchi dei padroni di casa, alle prese con un'altra bruciante eliminazione.