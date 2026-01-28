Lo strano caso di Monaco-Juventus: bianconeri sempre in finale dopo i tre incroci precedenti in Champions League

La League Phase della Champions League è pronta a vivere il suo ultimo entusiasmante capitolo: tutti in campo in contemporanea in questo mercoledì 28 gennaio.
La Juventus nutre ancora qualche piccola speranza di volare direttamente agli ottavi: per riuscirci dovrà battere al 'Louis II' il Monaco e sperare in una serie di risultati favorevoli provenienti da altri campi.
Monegaschi affrontati in tre precedenti edizioni della Champions League, ognuna delle quali ha poi visto la Juventus disputare la finalissima: ma com'era andata in quegli anni?