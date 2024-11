Lo strano caso di Locatelli: rinato con Thiago Motta alla Juventus, ignorato da Spalletti

Belgio vs Italia

Il centrocampista bianconero, tagliato agli Europei, è ormai fuori dal giro azzurro: rinato con Thiago Motta, ma Spalletti non lo vede più.

Ha trasformato i fischi dello 'Stadium' in applausi a furia di prestazioni convincenti, ma ad oggi Manuel Locatelli non ha ancora (?) riconquistato la maglia azzurra.

Il nome del centrocampista della Juventus, infatti, non figura nell'elenco dei convocati diramato da Luciano Spalletti per le gare contro Belgio e Francia.

Un'esclusione che in realtà non fa più neppure notizia, dato che Locatelli non varca le porte di Coverciano ormai da mesi. E più precisamente dal sorprendente taglio prima di Euro 2024.

Una decisione che Locatelli non ha vissuto bene, anche se a dire il vero la scorsa non è stata certo una delle sue stagioni migliori. Anzi.

Ora però le cose, almeno alla Juventus, sono cambiate: ma perché Locatelli viene ignorato da Spalletti?