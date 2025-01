Lo strano caso di Jonathan David del Lille, il futuro svincolato di lusso che non riceve le attenzioni che merita

Il canadese sta disputando l'ennesima stagione super in Francia, ma nessuno affonda il colpo: la militanza in Ligue 1 non gioca a suo favore.

Jonathan David è da un po' di tempo uno degli attaccanti più costanti nei top cinque campionati europei. Da quando è arrivato dal Gent per 30 milioni di euro nell'agosto 2020, il canadese del Lille ha segnato 101 goal in 213 presenze.

Solo in questa stagione, David ha all'attivo 24 reti in 30 partite in tutte le competizioni. Le sue prestazioni stanno spingendo il Lille in Champions League e verso un piazzamento nei primi tre posti di Ligue 1. In sostanza, Jonathan è la stella della squadra, il che farebbe supporre una concorrenza spietata da parte di mezza Europa.

Ma non è così. La maggior parte dei tifosi occasionali, probabilmente, ancora non è a conoscenza dell'esistenza di David. Ciò è reso ancora più bizzarro dal fatto che è il canadese è entrato negli ultimi sei mesi di contratto, e dunque sarà quasi certamente disponibile a parametro zero nella finestra estiva di mercato.

È molto raro che un 25enne che vanta il talento e il curriculum di David venga trascurato in questo modo. Dovrebbe avere una fila di corteggiatori in fila, ma in questo momento non sembra essere così, nonostante le voci su Juventus, Milan e Inter. Perché?