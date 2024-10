Lo strano caso di Dumfries: riserva all'Inter, goleador con l'Olanda

Altro goal in nazionale per l'olandese, che all'Inter sta soffrendo la concorrenza di Darmian: il tutto in attesa del rinnovo.

Altra serata da ricordare a livello personale per Denzel Dumfries e no, ancora una volta non c'entra l'Inter: l'esterno si sta confermando spietato a livello realizzativo con la maglia della sua Olanda.

Per l'ex PSV un'altra rete, la seconda consecutiva dopo quella inferta alla Germania nella sosta di settembre: stavolta a essere punita è stata l'Ungheria, affrontata a Budapest nel terzo turno della fase a gironi di Nations League.

Una situazione particolare per Dumfries che all'Inter non vede spesso il campo, se non a gara in corso: sullo sfondo resta il rinnovo di contratto che aspetta di essere firmato.