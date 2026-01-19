Lo step Champions dell’Inter di Chivu: contro l’Arsenal per sfatare il tabù grandi e allontanare i playoff

Vietato fallire, perché un eventuale nuovo passo falso potrebbe avere ripercussioni importanti per la classifica del girone di Champions League e per i piani futuri del club.
Quella di domani sera a San Siro contro l’Arsenal rappresenta un vero e proprio esame per l’Inter di Chivu, chiamata a tornare al successo per compiere passi avanti importanti in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.
I nerazzurri in Europa sono reduci da due ko di fila e gli inglesi, primi e imbattuti in Europa, rappresentano l’avversario più ostico da affrontare al momento, anche perché l’Inter contro le grandi ha sempre deluso in questa prima parte di stagione, sia in campionato che in Champions League.