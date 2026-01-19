Pubblicità
Nino Caracciolo

Lo step Champions dell’Inter di Chivu: contro l’Arsenal per sfatare il tabù grandi e allontanare i playoff

I nerazzurri non hanno ancora mai vinto contro le grandi nemmeno in Europa: dopo gli ultimi due ko in Champions, la squadra di Chivu affronta l’Arsenal: un esame da non fallire.

Vietato fallire, perché un eventuale nuovo passo falso potrebbe avere ripercussioni importanti per la classifica del girone di Champions League e per i piani futuri del club.

Quella di domani sera a San Siro contro l’Arsenal rappresenta un vero e proprio esame per l’Inter di Chivu, chiamata a tornare al successo per compiere passi avanti importanti in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.

I nerazzurri in Europa sono reduci da due ko di fila e gli inglesi, primi e imbattuti in Europa, rappresentano l’avversario più ostico da affrontare al momento, anche perché l’Inter contro le grandi ha sempre deluso in questa prima parte di stagione, sia in campionato che in Champions League.

  • ESAME ARSENAL

    Quello contro l’Arsenal è un esame da segnare in rosso sul calendario. I Gunners, oltre al primo posto in Premier League (0-0 nell’ultimo turno), detengono anche il primato nel girone di Champions League dopo un cammino di 6 vittorie su 6 con 17 goal fatti e 1 subito e sono già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale della competizione.

  • BIVIO NERAZZURRO

    L’Inter ha perso le ultime due gare di Champions e si presenta alla penultima giornata della fase a girone unico da sesta in classifica con 12 punti. Il match contro l’Arsenal è un bivio importante: con un successo i nerazzurri farebbero un passo in avanti importantissimo in chiave qualificazione diretta, in caso contrario invece lo scenario playoff rischierebbe di tramutarsi in realtà.

  • L’IMPORTANZA DI EVITARE I PLAYOFF

    Nelle ultime due giornate del girone di Champions League l’Inter è attesa da due sfide complicate contro Arsenal e Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno le carte in regola per chiudere tra le prime otto, ma lo scenario playoff rappresenta un’ipotesi da tenere in considerazione e possibilmente da evitare.

    Al di là dei rischi che nasconde una doppia gara a eliminazione diretta, inserire in un calendario già fittissimo altre due partite potrebbe avere ripercussioni importanti – in termini di stanchezza fisica e mentale della rosa – anche in ottica campionato.

  • CAMBIO DI MARCIA CONTRO LE BIG

    Per scongiurare i playoff, l’Inter è chiamata a un ulteriore salto di qualità. La squadra di Chivu non ha mai vinto in campionato contro le big (eccezion fatta per la trasferta contro la Roma) e anche in Champions ha perso contro Atletico Madrid e Liverpool. Per chiudere tra le prime otto in Europa serve dunque un cambio di marcia immediato e la sfida all’Arsenal rappresenta la prova del nove per Lautaro e compagni.

