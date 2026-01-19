Lo step Champions dell’Inter di Chivu: contro l’Arsenal per sfatare il tabù grandi e allontanare i playoff

Per scongiurare i playoff, l’Inter è chiamata a un ulteriore salto di qualità. La squadra di Chivu non ha mai vinto in campionato contro le big (eccezion fatta per la trasferta contro la Roma) e anche in Champions ha perso contro Atletico Madrid e Liverpool. Per chiudere tra le prime otto in Europa serve dunque un cambio di marcia immediato e la sfida all’Arsenal rappresenta la prova del nove per Lautaro e compagni.