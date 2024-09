Lo spirito, la stabilità tattica, il ritorno di Tonali: cos'è cambiato nell'Italia dopo Euro 2024

La squadra di Spalletti è riuscita a ripartire dopo un pessimo Europeo. Con uno spirito diverso, una rosa ringiovanita e preziosi volti nuovi.

Prima la Francia, poi Israele. A due mesi e mezzo di distanza dalla tremenda sconfitta contro la Svizzera, costata l'uscita anticipata da Euro 2024, l'Italia è prima nel girone della Nations League a punteggio pieno. Alla vigilia dell'esordio di Parigi, l'avrebbero previsto in pochi. Forse nessuno.

Due vittorie su due, dallo spettacolare 3-1 contro i francesi al 2-1 contro Israele. La nuova Italia di Luciano Spalletti, quella che ha il compito di far dimenticare alla nazione calcistica uno degli Europei più mediocri di sempre, ha imparato a vincere ma anche a convincere. E i risultati sono lì, sotto gli occhi di tutti. Anche se si tratta "solo" di Nations League.

Ma che cos'è cambiato dopo Euro 2024? Com'è riuscita un'Italia moralmente a pezzi a ricostruirsi, a ritrovare la retta via, a riassaporare il gusto di scendere in campo e tenere alta la propria bandiera? I segreti non sono nemmeno tali: si trovano lì, sotto gli occhi di tutti.