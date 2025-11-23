Lo ‘sliding doors’ di Akanji: dalla trattativa con il Milan al Derby della Madonnina da leader dell’Inter

Il resto è storia recente. Akanji sbarca a Milano il 1° settembre, in tempo per firmare il contratto che lo renderà un nuovo giocatore dell’Inter.

L’esordio in nerazzurro arriva un paio di settimane dopo, in occasione del Derby d’Italia perso in extremis contro la Juventus. Una partita che l’ex City giocherà da titolare, come del resto tutte le successive sfide di campionato.

In Serie A ha infatti sin qui totalizzato nove presenze per un totale di 810’, il che vuol sostanzialmente dire una cosa: Chivu non ha mai rinunciato a lui.

Diverso il discorso in Champions League dove, complice anche un calendario non impossibile, Akanji ha avuto modo di rifiatare, giocando sì tutte e quattro le gare sin qui disputate dai nerazzurri, ma solo una delle quali da titolare.

Un pilastro della retroguardia che sin qui non ha deluso le aspettative. Con le sue prestazioni ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei leader tecnici della squadra e a far svanire il ricordo di Pavard.

Sicuramente sarà tra i protagonisti di un Derby della Madonnina che avrebbe potuto anche vivere con una maglia diversa: ha voluto però fortemente l’Inter e i fatti gli hanno dato ragione.