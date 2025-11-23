Lo ‘sliding doors’ di Akanji: dalla trattativa con il Milan al Derby della Madonnina da leader dell’Inter

Manuel Akanji giocherà questa sera il suo primo Derby della Madonnina.
Una partita che era evidentemente nel suo destino e che vivrà con la maglia dell’Inter addosso, ma le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa se solo, la scorsa estate, fosse andata in porto l’operazione che avrebbe potuto portarlo al Milan.
Sì, perché il suo nome, nel corso degli ultimi giorni di agosto, è stato accostato con forza a quello del club rossonero che era alla ricerca di un difensore di caratura internazionale, abituato a giocare anche a tre e che potesse portare in dote un’enorme dose d’esperienza.
Allora si parlò di una trattativa promettente, con alcuni margini di riuscita, ma alla fine a spuntarla è stata l’Inter, ovvero la squadra con la quale proverà a vincere la sua prima stracittadina meneghina.