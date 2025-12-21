Lo sfogo di Gasperini sui nuovi acquisti, non solo Ferguson: con chi ce l'aveva il tecnico dopo Juventus-Roma

Dopo l'ennesima sconfitta della sua Roma in un big-match di questo inizio di stagione, Gasperini non ha nascosto un certo malcontento.
Nel mirino dell'allenatore giallorosso al termine di Juventus-Roma sono finiti soprattutto loro, i nuovi acquisti. Ed in particolare Evan Ferguson.
L'attaccante è subentrato al posto di Dybala mettendo peraltro lo zampino nell'azione del 2-1. Non abbastanza comunque per Gasperini che ha ripetuto di non essere soddisfatto del suo impatto.
Ma non solo. L'allenatore della Roma ha chiarito come anche altri nuovi acquisti non si siano calati come sperato nella realtà giallorossa.