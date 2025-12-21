Pubblicità
Lelio Donato

Lo sfogo di Gasperini sui nuovi acquisti, non solo Ferguson: con chi ce l'aveva il tecnico dopo Juventus-Roma

Al termine di Juventus-Roma sono arrivate le dure parole sui nuovi acquisti da parte di Gasperini. Ma con chi ce l'aveva il tecnico giallorosso? Nel mirino non c'era solo Ferguson.

Dopo l'ennesima sconfitta della sua Roma in un big-match di questo inizio di stagione, Gasperini non ha nascosto un certo malcontento.

Nel mirino dell'allenatore giallorosso al termine di Juventus-Roma sono finiti soprattutto loro, i nuovi acquisti. Ed in particolare Evan Ferguson.

L'attaccante è subentrato al posto di Dybala mettendo peraltro lo zampino nell'azione del 2-1. Non abbastanza comunque per Gasperini che ha ripetuto di non essere soddisfatto del suo impatto.

Ma non solo. L'allenatore della Roma ha chiarito come anche altri nuovi acquisti non si siano calati come sperato nella realtà giallorossa.

  • LA BOCCIATURA DI FERGUSON

    La bocciatura più secca è stata sicuramente quella di Evan Ferguson, sul quale Gasperini non ha usato giri di parole. E anche l'ultimo di cui ha fatto il nome.

    "Non mi sta convincendo. Preferisco tutta la vita Dybala anche nel ruolo di centravanti, se devo scegliere tra loro meglio tutta la vita Paulo” ha dichiarato l'allenatore.

    Ferguson d'altronde ha segnato fin qui un solo goal in Serie A, a cui vanno aggiunti i due in Europa League. Troppo poco comunque per chi dovrebbe contendersi il posto da titolare lì davanti.

    Non a caso fin qui l'irlandese ha giocato poco. E anche contro la Juventus è partito dalla panchina nonostante l'assenza di Dovbyk e un Dybala lontano dalla migliore condizione.

  • FERGUSON LASCIA LA ROMA A GENNAIO?

    Considerate le parole di Gasperini dopo Juventus-Roma non è escluso che Evan Ferguson possa lasciare la Capitale già a gennaio.

    L'attaccante era arrivato in estate dal Brighton in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra molto alta, ovvero 35 milioni di euro. Diritto che difficilmente verrà esercitato.

    Ferguson anzi potrebbe addirittura rientrare alla base nella finestra invernale di mercato anche perché il Brighton intanto ha perso Tzimas per un grave infortunio.

  • IL CASO BAILEY

    Come detto sopra però non c'è solo Ferguson nel mirino di Gasperini. Il tecnico della Roma, infatti, sembra aver già bocciato anche qualche altro acquisto estivo.

    Parlando dell'attaccante Gasperini ha sottolineato come non sia tanto una questione tecnica, rimproverando a Ferguson di non essersi calato nello spirito. Per poi specificare: "Non solo lui, anche qualche altro nuovo acquisto non l’ha fatto".

    Ma a chi si riferiva l'allenatore della Roma? Gasperini non ha fatto nomi, è vero, ma tutti gli indizi portano a Leon Bailey il cui inizio in giallorosso è stato a dir poco complicato.

    Il giamaicano contro la Juventus è entrato all'inizio del secondo tempo per poi chiedere il cambio a causa di un leggero problema fisico. L'ennesimo di questi primi mesi alla Roma. Ma l'impatto di Bailey sulla partita non era comunque affatto piaciuto a Gasperini.

  • GLI ALTRI BOCCIATI DA GASPERINI

    Ferguson e Bailey, quindi, ma non solo. Gasperini di fatto ha bocciato fin qui anche un altro acquisto estivo ovvero Tsimikas.

    Il terzino greco, arrivato in prestito secco dal Liverpool, non sta trovando spazio con l'allenatore che preferisce spostare Wesley sulla fascia sinistra in caso di necessità schierando Celik o Rensch sulla destra.

    Anche in questo caso non è escluso che Tsimikas possa lasciare Roma prima dell'estate. Dei nuovi, insomma, ad oggi l'unico davvero promosso è proprio Wesley che in pochi mesi è diventato un punto fermo.

    El Ayanoui, attualmente in Coppa d'Africa, nelle ultime uscite era apparso in crescita mentre Ziolkowski, titolare contro la Juventus, ha incassato i complimenti di Gasperini.

    Resta da capire infine il futuro di Ghilardi che dopo mesi trascorsi in panchina ha finalmente giocato in Europa League e potrebbe trovare maggiore spazio in assenza di Ndicka.

