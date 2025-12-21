Lo sfogo di Gasperini sui nuovi acquisti, non solo Ferguson: con chi ce l'aveva il tecnico dopo Juventus-Roma

La bocciatura più secca è stata sicuramente quella di Evan Ferguson, sul quale Gasperini non ha usato giri di parole. E anche l'ultimo di cui ha fatto il nome.

"Non mi sta convincendo. Preferisco tutta la vita Dybala anche nel ruolo di centravanti, se devo scegliere tra loro meglio tutta la vita Paulo” ha dichiarato l'allenatore.

Ferguson d'altronde ha segnato fin qui un solo goal in Serie A, a cui vanno aggiunti i due in Europa League. Troppo poco comunque per chi dovrebbe contendersi il posto da titolare lì davanti.

Non a caso fin qui l'irlandese ha giocato poco. E anche contro la Juventus è partito dalla panchina nonostante l'assenza di Dovbyk e un Dybala lontano dalla migliore condizione.