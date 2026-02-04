Lo sciopero di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Benzema e lo scoppio del caos: cosa sta succedendo in Arabia Saudita

Tre anni fa, Cristiano Ronaldo stupiva il mondo dello sport firmando con l'Al-Nassr. Sei mesi dopo, il portoghese è stato raggiunto nella Saudi Pro League da una serie di giocatori di alto profilo, tra cui Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, Sadio Mané, Aymeric Laporte. Alcuni di questi campioni avevano chiaramente superato il proprio apice, ma il semplice fatto che fossero disposti a trasferirsi in Medio Oriente era significativo.
Tutti saranno anche stati già multimilionari, ma gli stipendi della Pro League erano considerati "capaci di cambiare la vita". Nemmeno Jordan Henderson, che in precedenza era un tipo di saldi principi, ha potuto resistere alle ricchezze offerte.
L'Arabia Saudita, di conseguenza, era vista come il grande rivoluzionario del calcio, una sfida legittima al dominio europeo sul mercato grazie alle risorse petrolifere apparentemente inesauribili del Regno.
Ora, però, qualcosa è cambiato. Nella Pro League sta avvenendo uno sconvolgimento, se è vero che lunedì è stato un trasferimento interno piuttosto che un arrivo esterno a far sì che il resto del mondo si sedesse e prestasse attenzione a quanto stava accadendo.