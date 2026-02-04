Lo sciopero di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Benzema e lo scoppio del caos: cosa sta succedendo in Arabia Saudita

Nonostante sia arrivato a metà della stagione 2022/23 con l'Al-Nassr in testa alla classifica, e da allora abbia segnato 91 goal in 95 presenze, Ronaldo non ha ancora vinto il campionato. Una siccità che sembrava destinata a finire in questa stagione con l'arrivo non solo di Jorge Jesus in panchina, ma anche di Joao Felix e Coman per formare un formidabile quartetto d'attacco con Ronaldo e Mané.

Come ha dichiarato Felix al sito ufficiale del campionato, "penso che, quando tutti e quattro stiamo bene, siamo inarrestabili". Il flop del Chelsea e del Milan aveva sicuramente ragione: l'Al-Nassr ha avuto un inizio impeccabile, vincendo le prime 10 partite prima di pareggiare 2-2 con l'Al-Ettifaq nell'ultima gara del 2025.

"Siamo sulla strada giusta - scriveva Ronaldo su Instagram - e sappiamo cosa dobbiamo fare nel 2026!".

Per il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, ciò significava rafforzare la squadra. Soprattutto perché i risultati dell'Al-Nassr hanno subito una battuta d'arresto all'inizio dell'anno.