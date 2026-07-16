Lo schiaffo di Bellingham a Barco: cosa è successo nel finale di Inghilterra-Argentina

Non è certo se Barco abbia detto qualcosa a Bellingham in spagnolo avvicinandosi i compagni, più probabile che la reazione del centrocampista inglese sia in realtà frutto di quanto successo poco prima, immediatamente dopo il goal del pareggio di Enzo Fernandez.

Durante l'esultanza, infatti, Barco è corso in campo dalla panchina e invece di festeggiare con i compagni è andato ad esultare in faccia ai giocatori inglesi, che ovviamente non hanno gradito.





Bellingham, al triplice fischio, si è fatto allora giustizia da solo appena ne ha avuto l'occasione, dando un buffetto in testa al 21enne centrocampista dello Strasburgo, che tra l'altro in questi Mondiali ha giocato appena 19 minuti contro la Giordania.