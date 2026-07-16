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Bellingham Barco
Marco Trombetta

Lo schiaffo di Bellingham a Barco: cosa è successo nel finale di Inghilterra-Argentina

Coppa del Mondo
Inghilterra vs Argentina
Inghilterra
Argentina

Jude Bellingham ha colpito con uno schiaffo in testa Valentin Barco dopo il fischio finale di Inghilterra-Argentina: ma tutto è iniziato molto prima.

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Tensione più che prevedibile al termine di Inghilterra-Argentina, con Bellingham e Barco protagonisti di un episodio diventato presto virale su tutti i social.

Ma cosa è successo tra i due?

  • LO SCHIAFFO DI BELLINGHAM

    La partita è terminata da poco, da un lato c'è ovviamente la gioia irrefrenabile dell'Argentina, dall'altra la delusione enorme dell'Inghilterra.

    Bellingham è fermo in mezzo al campo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Qualcuno va a stringergli la mano, ma improvvisamente la situazione degenera.

    Mentre gli argentini stanno festeggiando abbracciandosi in cerchio, Bellingham si avvicina e colpisce Barco con uno schiaffo alla testa, generando un mini parapiglia.



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  • IL MOTIVO DELLA REAZIONE

    Non è certo se Barco abbia detto qualcosa a Bellingham in spagnolo avvicinandosi i compagni, più probabile che la reazione del centrocampista inglese sia in realtà frutto di quanto successo poco prima, immediatamente dopo il goal del pareggio di Enzo Fernandez.

    Durante l'esultanza, infatti, Barco è corso in campo dalla panchina e invece di festeggiare con i compagni è andato ad esultare in faccia ai giocatori inglesi, che ovviamente non hanno gradito.


    Bellingham, al triplice fischio, si è fatto allora giustizia da solo appena ne ha avuto l'occasione, dando un buffetto in testa al 21enne centrocampista dello Strasburgo, che tra l'altro in questi Mondiali ha giocato appena 19 minuti contro la Giordania.

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