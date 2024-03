Liverpool-Sparta Praga oltre ogni limite: i Reds segnano quattro reti nei primi 14 minuti, ogni tiro è un goal

Virtualmente ai quarti di Europa League dopo il 5-1 dell'andata, il Liverpool ha chiuso il passaggio al turno successivo con altre sei reti.

Certo, il Liverpool è la favorita numero uno per la vittoria dell'Europa League 2023/2024. Certo, dopo aver vinto 5-1 l'andata degli ottavi contro lo Sparta in quel di Praga nessuno si aspettava un reale e possibile tentativo di rimonta da parte del team ceco. Certo, i Reds ad Anfield sono implacabili. Ma pensare ad un 4-0 nel primo quarto d'ora non era certo in programma.

E invece, tutto vero. Nel ritorno degli ottavi di Europa League, il Liverpool ha chiuso in fretta e furia una qualificazione comunque già virtuale una settimana fa.

Dopo soli 14 minuti, infatti, la squadra di Klopp conduceva già 4-0 contro uno stordito Sparta Praga, confuso dopo la prima rete e colpito duramente più e più volte. Dopo il vantaggio di Nunez la difesa degli ospiti è stata da 2 in pagella, con palloni persi in ognuno dei tre goal successivi.