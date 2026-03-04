Il Liverpool deve esonerare Slot: i Reds devono prendere una decisione drastica dopo il disastro contro il Wolves

È indubbiamente a corto di opzioni in attacco e questo non dipende da lui, ma dai suoi datori di lavoro, che non sono riusciti a ingaggiare un sostituto di Luis Diaz, né in estate né durante la finestra invernale: una svista che appare ancora più grave alla luce dell’impatto, prevedibilmente immediato, di Antoine Semenyo al Manchester City.
Tuttavia, Slot è stato assunto per il modo in cui riusciva a ottenere il massimo dalle risorse a sua disposizione. Lo ha fatto al Feyenoord. E lo ha fatto durante il suo primo anno al Liverpool. Ora, però, non lo sta più facendo.
Nel mercato dei trasferimenti possono essere stati commessi errori e nessuno più grande del lasciarsi sfuggire Marc Guehi, ma una rosa di questa qualità non dovrebbe semplicemente essere dietro al Manchester United e all’Aston Villa in classifica.
Tuttavia, il Liverpool sta pagando l’inevitabile prezzo di iniziare e finire spesso le partite male e questo ricade sull’allenatore, comunque la si guardi. O non sta trasmettendo ai suoi giocatori l’importanza di giocare con intensità fin dal primo fischio, oppure semplicemente non lo ascoltano più.
Il risultato netto è che una squadra che ha segnato solo cinque volte nella mezz’ora iniziale di 29 partite di Premier League in questa stagione spesso finisce per dover forzare la situazione negli ultimi 15 minuti, con conseguente perdita totale di forma e compostezza, di solito causata dalla sostituzione di uno dei centrali (Ibrahima Konate).
Non è certo una coincidenza che il Liverpool abbia perso punti nel recupero in sette occasioni e, così facendo, abbia infranto il record per il maggior numero di gol decisivi subiti dal 90° minuto in poi.