Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Il Liverpool deve esonerare Slot: i Reds devono prendere una decisione drastica dopo il disastro contro il Wolves

Arne Slot ha definito l’imbarazzante sconfitta per 2-1 di martedì contro il Wolves "la solita vecchia storia". E ha ragione. Non c’è stato nulla di nuovo o di inedito nella loro dolorosamente prevedibile sconfitta al Molineux. Il Liverpool ha disputato un primo tempo terribilmente piatto, è rientrato in partita dopo aver regalato un goal agli avversari, per poi perderla concedendone uno decisivo nei minuti di recupero.

È stata una sequenza di eventi da baraccone che Slot dice "riassume" la stagione della sua squadra, con i fragili Reds, mentalmente e fisicamente, ora in un pericolo molto concreto di finire fuori dalle prime cinque della Premier League appena un anno dopo aver vinto il titolo.

La domanda ovvia, quindi, è: che cosa intende farci? O forse, più pertinente, che cosa può farci? Perché Slot ci ha fornito ben poche prove che suggeriscano che sia capace di invertire la rotta. Al contrario, le ragioni per mantenere Slot oltre la fine dell’attuale annata sono completamente venute meno.

  Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League

    Sostenere l'allenatore

    Alcuni tifosi ancora non riescono a convincersi che Slot debba essere esonerato ed è perfettamente comprensibile. È uno dei soli due uomini ad aver vinto un campionato con il Liverpool negli ultimi 36 anni e ci è riuscito nella sua prima stagione alla guida.

    Rimane dunque la sensazione che a Slot debba essere concesso più tempo, perché se lo è guadagnato. Purtroppo, però, questa argomentazione è emotiva più che razionale, ormai basata quasi esclusivamente sulla percezione che i tifosi siano in debito con l’olandese per aver regalato loro uno dei giorni più belli della loro vita e che quindi gli debbano la loro lealtà, almeno fino alla fine della stagione.

    I tifosi sono anche orgogliosi del fatto che il Liverpool non sia un “club che esonera”. Ad Anfield, gli allenatori sono sempre stati considerati più importanti dei giocatori e di solito vengono sostenuti nei momenti difficili, in un modo del tutto in linea con l’inno del club, “You’ll Never Walk Alone”.

    Tuttavia, una combinazione di tradizione e successi passati semplicemente non dovrebbe essere sufficiente a mantenere Slot al suo posto, dato che le difficoltà attuali stanno mettendo a rischio il successo futuro, con gli ultimi bilanci che rivelano come la qualificazione alla Champions League sia di grande importanza per la stabilità economica del club dopo l’esborso record della scorsa estate per cartellini e stipendi.

  Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

    Nessuna scusa per essere quinti

    Il Liverpool ovviamente non vuole trasformarsi nel Manchester United, passando da un progetto sportivo radicalmente diverso a un altro con cadenza quasi annuale negli ultimi 13 anni. 

    Il team di reclutamento dei Reds ha individuato Slot come il candidato ideale per succedere a Jurgen Klopp alla guida e ha perso poco tempo nel giustificare la loro decisione apportando alcuni intelligenti ritocchi tattici per trasformare lo stesso gruppo di giocatori che, sotto il suo predecessore, aveva chiuso al terzo posto in campioni della Premier League.

    Slot merita inoltre un credito eterno per il modo in cui ha gestito la tragica morte di Diogo Jota, una perdita che resta impossibile da quantificare in termini dell’effetto che ha avuto sui suoi compagni di squadra devastati, e ha anche dovuto fare i conti con infortuni sfortunati e intempestivi, in particolare al calciatore più costoso nella storia del calcio britannico, Alexander Isak, e con una clamorosa rottura con il suo giocatore più importante, Mohamed Salah.

    Tuttavia, anche se ci sono indubbiamente molte spiegazioni per la regressione dei Reds in questa stagione, non possono essere usate come scuse per una squadra rinforzata per quasi 450 milioni di sterline che si trova quinta in classifica di Premier League, con un imbarazzante distacco di 16 punti da un Arsenal nella media.

  Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League

    Prestazioni e risultati scadenti

    La voce che arriva da Anfield è che Slot non verrà giudicato esclusivamente sui risultati alla fine della stagione. Anche le prestazioni della squadra saranno un fattore determinante enorme per il suo futuro. Il problema per Slot, però, è che le prestazioni del Liverpool sono state scarse quanto i risultati.

    Non hanno perso una partita di campionato tra la fine di novembre e la metà di gennaio, ma ne hanno vinte solo quattro durante la meno impressionante serie di 10 partite senza sconfitte nella storia della massima divisione, con i Reds che hanno offerto prestazioni desolanti contro tre squadre neopromosse: Sunderland, Leeds e Burnley.

    Si è parlato molto della loro striscia di tre vittorie prima del disastro di martedì sera. Tuttavia, sebbene la squadra di Slot abbia mostrato un lodevole spirito combattivo vincendo allo Stadium of Light, ha portato a casa un colpo al City Ground grazie al gol decisivo di Alexis Mac Allister al 97º minuto e, persino nella vittoria per 5-2 che ha dato morale contro il West Ham ad Anfield lo scorso fine settimana, gli ospiti hanno in realtà chiuso con un valore di expected goals più alto (1,86 contro 1,84), con i primi tre goal del Liverpool arrivati tutti da situazioni di palla inattiva e gli ultimi due da deviazioni.

  Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round

    Fare la stessa cosa più e più volte

    È certamente giusto riconoscere il merito di aver aumentato in modo significativo la pericolosità del Liverpool sui calci d’angolo negli ultimi due mesi, ma Slot stesso ha ammesso che la sua squadra continua a faticare sia a creare, sia a concretizzare, occasioni su azione. L’assenza forzata per infortunio di Florian Wirtz è indubbiamente un problema importante in tal senso, ma la dipendenza del Liverpool dal tedesco per scardinare i blocchi bassi è allarmante.

    A Molineux, Slot ha accennato a una mancanza di incisività sulle fasce parlando dell’inefficace prestazione del primo tempo (nemmeno una “grande occasione” creata) e il primo goal in campionato di Salah dopo quattro mesi non ha certo distolto l’attenzione da un apporto complessivo deludente, con l’egiziano che non è riuscito a creare nemmeno un’occasione per tutta la serata, anche perché ha sprecato malamente una splendida ripartenza per vincere la partita.

    Quanto a Cody Gakpo, l’olandese purtroppo incarna la tendenza del Liverpool a fare la stessa cosa più e più volte aspettandosi però risultati diversi.

    La leggenda del club Steve Gerrard ha sostenuto su TNT Sports che Rio Ngumoha ora deve entrare in squadra sulla fascia sinistra, a partire dalla rivincita di venerdì in FA Cup con il Wolves, ma era evidente dopo la sua apparizione a gara in corso al City Ground il sabato della settimana precedente. 

    In questo senso, in questo momento Slot non si sta facendo alcun favore continuando a insistere su giocatori che non meritano di partire titolari in ogni partita.

  Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

    Iniziare e finire male

    È indubbiamente a corto di opzioni in attacco e questo non dipende da lui, ma dai suoi datori di lavoro, che non sono riusciti a ingaggiare un sostituto di Luis Diaz, né in estate né durante la finestra invernale: una svista che appare ancora più grave alla luce dell’impatto, prevedibilmente immediato, di Antoine Semenyo al Manchester City.

    Tuttavia, Slot è stato assunto per il modo in cui riusciva a ottenere il massimo dalle risorse a sua disposizione. Lo ha fatto al Feyenoord. E lo ha fatto durante il suo primo anno al Liverpool. Ora, però, non lo sta più facendo.

    Nel mercato dei trasferimenti possono essere stati commessi errori e nessuno più grande del lasciarsi sfuggire Marc Guehi, ma una rosa di questa qualità non dovrebbe semplicemente essere dietro al Manchester United e all’Aston Villa in classifica.

    Tuttavia, il Liverpool sta pagando l’inevitabile prezzo di iniziare e finire spesso le partite male e questo ricade sull’allenatore, comunque la si guardi. O non sta trasmettendo ai suoi giocatori l’importanza di giocare con intensità fin dal primo fischio, oppure semplicemente non lo ascoltano più. 

    Il risultato netto è che una squadra che ha segnato solo cinque volte nella mezz’ora iniziale di 29 partite di Premier League in questa stagione spesso finisce per dover forzare la situazione negli ultimi 15 minuti, con conseguente perdita totale di forma e compostezza, di solito causata dalla sostituzione di uno dei centrali (Ibrahima Konate).

    Non è certo una coincidenza che il Liverpool abbia perso punti nel recupero in sette occasioni e, così facendo, abbia infranto il record per il maggior numero di gol decisivi subiti dal 90° minuto in poi.

  Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

    Speranza piuttosto che aspettativa

    Sarebbe sbagliato suggerire che Slot abbia perso lo spogliatoio. A parte Salah, non abbiamo sentito altre lamentele pubbliche da parte dei giocatori, né tantomeno mormorii di malcontento nello spogliatoio.

    Tuttavia, c'è una lentezza e un'inerzia molto visibili nel Liverpool che sono profondamente preoccupanti. Hanno perso il loro smalto e ciò dipende o da stanchezza mentale o fisica. O forse persino da entrambe.

    Van Dijk ha dichiarato ancora una volta al Molineux che questa era "destinata a essere una stagione altalenante per molteplici ragioni", ma il punto è che Slot non sembra più in grado di raddrizzarla.

    Il Liverpool non lo esonererà, ovviamente. Non adesso, almeno; non con i Reds pronti ad affrontare una serie cruciale di partite in campionato e in due competizioni di coppa. Anche i tifosi continueranno a sostenere l'allenatore e i suoi giocatori , ma con la speranza, più che con l'aspettativa, che la situazione migliori nei prossimi due mesi.

    Anche i più convinti sostenitori di Slot stanno vedendo la loro fiducia nell'olandese messa alla prova in un modo che non avrebbero potuto nemmeno immaginare meno di un anno fa. Anche loro sono stanchi della solita storia, e a meno che Slot non riesca a cambiare la narrazione, il Liverpool non avrà altra scelta che cambiare allenatore.

