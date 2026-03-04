Il Liverpool deve esonerare Slot: i Reds devono prendere una decisione drastica dopo il disastro contro il Wolves

È certamente giusto riconoscere il merito di aver aumentato in modo significativo la pericolosità del Liverpool sui calci d’angolo negli ultimi due mesi, ma Slot stesso ha ammesso che la sua squadra continua a faticare sia a creare, sia a concretizzare, occasioni su azione. L’assenza forzata per infortunio di Florian Wirtz è indubbiamente un problema importante in tal senso, ma la dipendenza del Liverpool dal tedesco per scardinare i blocchi bassi è allarmante.

A Molineux, Slot ha accennato a una mancanza di incisività sulle fasce parlando dell’inefficace prestazione del primo tempo (nemmeno una “grande occasione” creata) e il primo goal in campionato di Salah dopo quattro mesi non ha certo distolto l’attenzione da un apporto complessivo deludente, con l’egiziano che non è riuscito a creare nemmeno un’occasione per tutta la serata, anche perché ha sprecato malamente una splendida ripartenza per vincere la partita.

Quanto a Cody Gakpo, l’olandese purtroppo incarna la tendenza del Liverpool a fare la stessa cosa più e più volte aspettandosi però risultati diversi.

La leggenda del club Steve Gerrard ha sostenuto su TNT Sports che Rio Ngumoha ora deve entrare in squadra sulla fascia sinistra, a partire dalla rivincita di venerdì in FA Cup con il Wolves, ma era evidente dopo la sua apparizione a gara in corso al City Ground il sabato della settimana precedente.

In questo senso, in questo momento Slot non si sta facendo alcun favore continuando a insistere su giocatori che non meritano di partire titolari in ogni partita.