Liverpool-Aston Villa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool vs Aston Villa

Big match in Premier League, l'ennesimo: la capolista Liverpool affronta il sorprendente Aston Villa di Emery. Dove vedere la partita sabato in tv.

Se c'erano dubbi sul post Klopp, in poche settimane Slot ne ha spazzato via uno dopo l'altro. Capolista di Premier League, la squadra Reds è capolista anche in Champions League con quattro vittorie su quattro e gli ottavi a un passo. Insomma, è la squadra da battere.

Se attualmente c'è qualcuno che sembra poter mettere i bastoni tra le ruote del Liverpool, quello è il sorprendente Aston Villa di Emery, che sta confermando la squadra di Birmingham sia in Premier, che in quella Champions League ottenuta dopo decenni di tentativi.

Nonostante siano separate da sette punti in Premier, con il Liverpool capolista e l'Aston Villa un po' calata in classifica dopo l'ultima sconfitta subita, la squadra che arriva ad Anfield ha dimostrato di poter raggiungere grossi traguardi e di potersela giocare con chiunque. Ecco perchè la sfida di sabato 9 novembre appare quanto mai equilibrata.