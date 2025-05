Da Mohamed Salah a Darwin Nunez, quali sono i giocatori che il Liverpool ha pagato di più nel corso della sua storia.

Rispetto al Chelsea e al Manchester City, nonchè al Manchester United, il Liverpool ha effettuato trasferimenti record in meno circostanze rispetto alle rivali per vincere la Premier League. Anche i Reds, però, non sono stati da meno.

Soprattutto nelle ultime stagioni, la formazione di Klopp ha investito decine di milioni per costruire una squadra in grado di lottare ai massimi livelli sia in Premier che in Champions.

Ma quali sono gli acquisti più costosi del Liverpool nella sua gloriosa storia?