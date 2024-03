Liverani esonerato dalla Salernitana: ennesimo cambio in panchina a nove giornate dal termine, chi arriva ora?

Dopo Paulo Sousa e Filippo Inzaghi anche Liverani è stato esonerato dalla Salernitana dopo un solo punto conquistato in cinque partite.

Neanche Fabio Liverani è riuscito a dare una svolta alla Salernitana. Come riporta Sky Sport, infatti, è arrivato l'esonero del tecnico, il terzo nella tribolata stagione del club campano.

Dopo la sconfitta interna contro il Lecce il club campano aveva evidenziato di essere a colloquio per il futuro della panchina, con esonero di Liverani nell'aria dunque dalla giornata di sabato.

Liverani paga un solo pareggio in cinque partite, che hanno mantenuto la Salernitana all'ultimo posto in classifica, sempre più lontana dal quartultimo posto e dalla possibilità di rimanere in Serie A anche nel 2024/2025.