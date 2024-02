La lista UEFA del Milan per l'Europa League: dentro Bennacer, Gabbia e Terracciano

Bennacer, Gabbia e Terracciano inseriti nella lista del Milan per l'Europa League, fuori dall'elenco Jimenez e Simic.

Tre novità nella lista presentata dal Milan per affrontare l'Europa League.

Ismael Bennacer, Matteo Gabbia e Filippo Terracciano rappresentano i tre calciatori inseriti nell'elenco UEFA dai rossoneri per iniziare il nuovo percorso continentale dopo l'eliminazione dalla Champions, che prevede il doppio confronto col Rennes nei playoff.

A restare esclusi dalla lista per l'Europa League, di contro, proprio come avvenuto per la fase a gironi della Coppa dalle grandi orecchie sono Alex Jimenez e Jan-Carlo Simic.