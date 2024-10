Thiago Motta ha coraggio, la scelta su Vlahovic nel secondo tempo vale la vittoria: tifosi della Juventus estasiati

RB Lipsia vs Juventus

Dopo il rosso a Di Gregorio arriva il cambio di Motta: fuori Yildiz e non una punta, con Vlahovic che trova il goal del pari. Prima del 3-2 finale.

Sei punti come Borussia Dortmund, Brest, Aston Villa, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Liverpool. Non solo la Juventus è una delle migliori squadre di Champions dopo i primi due turni, ma è anche l'unica italiana ad aver ottenuto il punteggio pieno al termine dei primi 180 minuti.

LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS

La vittoria contro il Lipsia, la seconda dopo quella contro il PSV, proietta Madama in una nuova dimensione, ovvero quella di chi sa vincere soffrendo.

Tra le difficoltà, in mezzo a infortuni ed espulsioni, la Juventus alza l'asticella delle possibilità stagionali battendo 3-2 il team tedesco alla Red Bull Arena.

Un successo di platino per Madama, firmato da Kalulu, Conceicao e Vlahovic principalmente, determinato però anche dalle scelte di Thiago Motta: la mossa dopo l'espulsione di Di Gregorio ha portato i tifosi della Juventus a riversarsi sui social, estasiati a posteriori in seguito al pari di Vlahovic, da cui è cominciato il lavoro per ottenere anche il goal del 3-2 finale.