Come funziona la classifica di Champions? Fase campionato e girone, il regolamento per qualificarsi agli ottavi

In che posizione bisogna arrivare per giocare gli ottavi? Quali squadre vanno ai playoff? Tutto quello che c'è da sapere sul girone di Champions.

Rispetto a trent'anni di Champions precedente, nel 2024/2025 non sono presenti otto gironi, ma bensì solo uno.

La cosidetta fase campionato in cui sono state inserite le 36 squadre qualificate, porterà a sedici qualificate al turno successivo, che si sfideranno come di consueto negli ottavi a eliminazione diretta.

Giornata dopo giornata, le squadre present in Champions affrontano otto colleghe in gare di andata o ritorno per determinare chi giocherà gli ottavi, chi i playoff e chi invece dovrà salutare l'intero panorama europeo almeno fino all'estate del 2025.