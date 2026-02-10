Getty
Lionel Messi punta al ritorno ufficiale al Barcellona dopo aver pianificato il futuro della sua famiglia
Da Barcellona a Miami: il percorso professionale di Messi
Messi, otto volte vincitore del Pallone d'Oro, sperava di rimanere fedele a un solo club dopo essere uscito dal leggendario vivaio della Masia. La storia è stata riscritta con il Barcellona, grazie al superamento di innumerevoli record.
Ha segnato 672 gol in 778 presenze con la maglia blaugrana, contribuendo alla conquista di 10 titoli della Liga e quattro Champions League. Il rapporto professionale con il Barça si è interrotto alla scadenza del suo lucroso contratto.
I problemi finanziari del Camp Nou hanno impedito il rinnovo del contratto e Messi è approdato al Paris Saint-Germain come free agent. La sua famiglia ha faticato ad ambientarsi in Francia e dopo due stagioni al Parc des Princes ha cercato una nuova sfida.
Nel 2023 ha accettato l'invito di David Beckham per inseguire il sogno americano. Messi ha rafforzato la sua posizione di giocatore più decorato di tutti i tempi mentre giocava negli Stati Uniti, vincendo la Leagues Cup, il Supporters' Shield e la MLS Cup.
Messi e Antonela progettano il ritorno a Barcellona
Sono stati concordati nuovi termini nel sud della Florida, con la famiglia Messi che si sente ormai stabilita negli Stati Uniti. Tuttavia, si stanno elaborando piani per tornare in quella che rimane la loro casa spirituale.
Messi ha dichiarato a SPORT nel novembre 2025: "Voglio davvero tornare lì, ci manca molto Barcellona. Io, mia moglie e i bambini parliamo continuamente di Barcellona e dell'idea di tornare a viverci. Abbiamo la nostra casa lì, abbiamo tutto, quindi è quello che vogliamo. Non vedo l'ora di tornare allo stadio quando sarà finito, perché da quando sono partito per Parigi non sono più tornato al Camp Nou, e poi si sono trasferiti a Montjuic".
Messi tornerà a Barcellona una volta ritiratosi?
Messi ha recentemente fatto una visita segreta al Camp Nou, dopo aver visto l'iconico stadio sottoposto a un elaborato restyling. Un ritorno in campo con il Barcellona è stato escluso, a causa dei rapporti tesi con l'attuale presidente blaugrana Joan Laporta.
È stato suggerito più volte che potrebbe essere organizzata una partita amichevole o un'esibizione che permetta a Messi di calcare il campo del Camp Nou un'ultima volta e di salutare come si deve i fedeli tifosi che ancora lo considerano il più grande di tutti i tempi.
È stata anche proposta una statua per la superstar sudamericana, che sarebbe così immortalata nell'ambiente che l'ha resa un'icona globale, ma non ci sono stati progressi su questo fronte da quando Laporta ha lanciato l'idea.
Il Barcellona, tuttavia, tornerà ad essere la sua casa ad un certo punto. Una volta appesi gli scarpini al chiodo per l'ultima volta, al termine di una carriera straordinaria, il clan Messi potrà tornare sulle coste spagnole.
SPORT ha dichiarato in un aggiornamento sulla situazione: "Come ha spiegato in una recente intervista, Leo Messi ha intenzione di tornare a Barcellona una volta terminato il suo contratto con la MLS. In futuro, tornerà per essere un vero barcellonese.
Dopo il ritiro dal calcio, la famiglia ha deciso all'unanimità che tornerà a vivere a Barcellona,
dove possiede ancora una casa. Sarà allora che sarà disposto a partecipare più attivamente alle attività quotidiane del club. Il suo desiderio iniziale sarebbe quello di entrare a far parte della dirigenza sportiva con un presidente di cui si fida".
Ruolo dirigenziale al Camp Nou? Il futuro di Messi
Messi ha sempre preso le distanze da qualsiasi futuro nel mondo dell'allenamento, dato che l'umile 38enne non è il tipo di persona che urla e grida dalla panchina. Un ruolo dirigenziale o di ambasciatore con il Barcellona sarebbe però perfetto.
Le porte rimarranno sempre aperte, ma per ora Messi è concentrato sulla conquista di altri trofei importanti con l'Inter Miami - mentre si vocifera di altri acquisti di prestigio - e sulla difesa del titolo mondiale dell'Argentina nell'estate del 2026.
