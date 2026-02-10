Lionel Messi punta al ritorno ufficiale al Barcellona dopo aver pianificato il futuro della sua famiglia

Messi, otto volte vincitore del Pallone d'Oro, sperava di rimanere fedele a un solo club dopo essere uscito dal leggendario vivaio della Masia. La storia è stata riscritta con il Barcellona, grazie al superamento di innumerevoli record.

Ha segnato 672 gol in 778 presenze con la maglia blaugrana, contribuendo alla conquista di 10 titoli della Liga e quattro Champions League. Il rapporto professionale con il Barça si è interrotto alla scadenza del suo lucroso contratto.

I problemi finanziari del Camp Nou hanno impedito il rinnovo del contratto e Messi è approdato al Paris Saint-Germain come free agent. La sua famiglia ha faticato ad ambientarsi in Francia e dopo due stagioni al Parc des Princes ha cercato una nuova sfida.

Nel 2023 ha accettato l'invito di David Beckham per inseguire il sogno americano. Messi ha rafforzato la sua posizione di giocatore più decorato di tutti i tempi mentre giocava negli Stati Uniti, vincendo la Leagues Cup, il Supporters' Shield e la MLS Cup.