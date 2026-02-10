Getty Images
Lionel Messi "doveva segnare sempre" al Barcellona, altrimenti era scontento, rivela un suo ex compagno di squadra.
L'umile Messi aiuta i compagni di squadra a sentirsi a proprio agio
Umtiti si è trasferito al Camp Nou nel 2016 ed è rimasto in Catalogna fino alla fine dell'esperienza di Messi nel Barcellona nel 2021. Ha visto il grande campione segnare almeno 30 gol in cinque stagioni consecutive, superando la soglia dei 50 gol in un paio di campionati.
Messi ha aiutato il Barcellona a conquistare la Liga e la Copa del Rey in quel periodo, con il giocatore più decorato della storia sempre alla ricerca della perfezione. È un personaggio umile, che aiuta i compagni di squadra a sentirsi a proprio agio in sua presenza e stabilisce standard individuali che gli altri aspirano a emulare.
Cosa rende speciale il magico Messi?
L'ex calciatore della nazionale francese Umtiti ha raccontato a The Elevate House la mentalità di Messi: "Come persona, è il massimo. Ti rendi conto che anche se hai vinto tutto, è inutile credere di essere superiore.
"Ce n'è solo uno, ed è Leo. A tutti i livelli. Lui da solo è in grado di vincere una partita, e pochissimi possono farlo. Se vincevamo 4-0 e lui non segnava, non era contento. Nella sua testa era chiaro: doveva segnare sempre. Questo è il segno dei grandi".
Umtiti, che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 mentre giocava nel Barcellona, ha aggiunto ciò che rende speciale il magico Messi: "[Lui] è un killer davanti alla porta. Sapeva esattamente quando accelerare e quando rallentare il gioco. Guarda sempre a destra e a sinistra, controllando la posizione di tutti. Ha sempre un vantaggio in termini di tempo. Non c'è una ricetta per difendersi da Leo, è imprevedibile".
Umtiti ha lavorato con i più grandi di tutti i tempi al Camp Nou
Mentre lavorava con attaccanti temibili al Camp Nou, tra cui Luis Suarez e Neymar, Umtiti ha anche avuto modo di giocare al fianco di difensori leggendari.
Ha detto di un altro grande del Barça, Gerard Piqué: "[È] uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Non era il più laborioso, perché era già pronto dal punto di vista atletico, ma aveva un'incredibile capacità di leggere il gioco. Se stavamo vincendo 3 o 4-0, lui voleva sempre andare in avanti per segnare il suo gol!".
Il Barcellona è rimasto al vertice delle competizioni nazionali, continentali e mondiali, poiché l'attenzione è sempre concentrata sui risultati sportivi e il club fa del suo meglio per evitare qualsiasi distrazione.
A proposito di questo approccio, Umtiti ha dichiarato: "Al Barça, il giocatore si occupa solo di calcio. Tutto il resto è gestito, e questo ti permette di concentrarti. Non c'era bisogno di andare in hotel il giorno prima. Si arrivava allo stadio con due ore di anticipo. Ti rendono responsabile, ti trattano come un professionista".
Il metodo Barcellona: cosa rende diversi i giganti della Liga?
I Blaugrana sono famosi anche per aver lanciato superstar cresciute nel proprio vivaio. Il leggendario sistema dell'accademia La Masia ha visto nascere giocatori del calibro di Messi, Xavi, Andres Iniesta e Lamine Yamal.
Tutti coloro che vengono ingaggiati nella prima squadra, sia attraverso il sistema giovanile che sul mercato, vengono sensibilizzati sulla necessità di rimanere con i piedi per terra. Umtiti ritiene che l'umiltà aiuti a ottenere risultati positivi.
Ha parlato di come la vita al Barça sia diversa da quella nei club di altri paesi: "In Francia, quando firmi il tuo primo contratto, alcuni credono già molto in te. Non al Barça. Le persone erano semplici, venivano agli allenamenti con i vestiti dei loro sponsor. Questo ti aiuta a rimanere con i piedi per terra".
Il Barcellona ha già assaporato il successo nella Supercoppa di Spagna in questa stagione. È anche nelle semifinali della Copa del Rey, negli ottavi di finale della Champions League e detiene un vantaggio di un punto in cima alla classifica della Liga. Messi, che ora milita nell'Inter Miami, vincitore della MLS Cup, è tra coloro che guardano da lontano mentre i Blaugrana cercano di costruire sulle fondamenta che lui stesso ha gettato.
