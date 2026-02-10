Lionel Messi "doveva segnare sempre" al Barcellona, altrimenti era scontento, rivela un suo ex compagno di squadra.

L'ex calciatore della nazionale francese Umtiti ha raccontato a The Elevate House la mentalità di Messi: "Come persona, è il massimo. Ti rendi conto che anche se hai vinto tutto, è inutile credere di essere superiore.

"Ce n'è solo uno, ed è Leo. A tutti i livelli. Lui da solo è in grado di vincere una partita, e pochissimi possono farlo. Se vincevamo 4-0 e lui non segnava, non era contento. Nella sua testa era chiaro: doveva segnare sempre. Questo è il segno dei grandi".

Umtiti, che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 mentre giocava nel Barcellona, ha aggiunto ciò che rende speciale il magico Messi: "[Lui] è un killer davanti alla porta. Sapeva esattamente quando accelerare e quando rallentare il gioco. Guarda sempre a destra e a sinistra, controllando la posizione di tutti. Ha sempre un vantaggio in termini di tempo. Non c'è una ricetta per difendersi da Leo, è imprevedibile".