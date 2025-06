Lionel Messi all'Inter Miami: com'è andata fin qui l'avventura dell'argentino in USA?

Mondiale per Club

Il Mondiale per Club potrebbe essere “l’ultimo ballo” di Leo Messi con l’Inter Miami: nella sua avventura americana ha vissuto una seconda giovinezza.

Una carriera da 30 e lode che ha ancora altre pagine da scrivere. Leo Messi è uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, l’uomo che insieme a Cristiano Ronaldo ha segnato l’epoca moderna.

Due fenomeni a cui la rivalità sportiva ha fatto bene a vicenda: una corsa continua a essere i migliori li ha spinti a superare limiti e ostacoli. Nonostante la carta d’identità reciti 38 anni (li compirà il prossimo 24 giugno) l’argentino è ancora uno dei top mondiali.

Dall’estate del 2023 Messi ha lasciato l’Europa, il Psg nello specifico, per trasferirsi in MLS all’Inter Miami? Ma come è andata l’avventura americana di Messi?