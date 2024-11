Lieve malore Antonini dopo la sfida con il Catania: il presidente del Trapani sta bene

Serie C

Il presidente del Trapani è stato colto da un malore dopo la partita col Catania: “Le sue condizioni sono buone”.

Serviva una vittoria al Trapani per dare continuità ai suoi risultati dopo il successo contro la Cavese e per mettersi definitivamente alle spalle un periodo complicato, invece nel derby contro il Catania è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

Una sfida, quella valida per il 15° turno del Girone C del campionato di Serie C, che si è giocata venerdì sera al Massimino e che ha avuto un epilogo che ha destato qualche preoccupazione.

Il presidente del Trapani infatti, Valerio Antonini, dopo il triplice fischio finale ha avuto un malore che ha richiesto l’intervento dello staff medico della sua squadra.