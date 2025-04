Liegi-Bastogne-Liegi in tv: dove vedere la Classica Monumento di ciclismo domenica

Domenica 27 aprile si corre la classica ciclistica Liegi-Bastogne-Liegi: la gara è in diretta tv sulla Rai, ma non solo.

Ciclismo protagonista nella mattinata e nel pomeriggio di domenica 27 aprile: si corre la quarta Classica Monumento. Scocca l'ora della Liegi-Bastogne-Liegi in terra belga, 252 km in cui i partecipanti proveranno a far propria la Doyenne (la Decana), la più antica tra le classiche.

Vinta da Tadej Pogačar nel 2024, la Liegi-Bastogne-Liegi 2025 vede lo sloveno ancora davanti a tutti. Dopo i successi del 2021 e dello scorso anno, è lui il favorito, davanti all'idolo di casa Remco Evenepoel, conquistatore della corsa nel 2022 e nel 2023.

Dopo la mancata trasmissione gratis e in chiaro del Giro delle Fiandre e della Amstel Gold Race, la Liegi-Bastogne-Liegi è visibile in tv per tutti, senza abbonamento. Ma non solo.